"Лейкерс" обыграли "Юту" в матче чемпионата НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
09:46 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/basketbol-2055924319.html
"Лейкерс" обыграли "Юту" в матче чемпионата НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
спорт, лос-анджелес, леброн джеймс, лука дончич, деандре эйтон, юта джаз, лос-анджелес лейкерс, орландо мэджик, нба
Баскетбол, Спорт, Лос-Анджелес, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Деандре Эйтон, Юта Джаз, Лос-Анджелес Лейкерс, Орландо Мэджик, НБА
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 140:126 (27:36, 40:35, 37:22, 36:33). В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (37 очков + 10 передач). Также дабл-даблы оформили Деандре Эйтон (20 очков + 14 подборов) и Леброн Джеймс (11 очков + 12 передач). У "Юты" 34 очка заработал Кейонте Джордж, а Юсуф Нуркич сделал дабл-дабл (10 очков + 10 очков).
НБА
19 ноября 2025 • начало в 06:30
Завершен
Лейкерс
140 : 126
Юта
Календарь Турнирная таблица История встреч
Рекордсмен НБА по количеству набранных очков Джеймс, пропустивший старт сезона из-за воспаления седалищного нерва, провел свой первый матч в текущем регулярном чемпионате. Для Джеймса сезона-2025/26 стал 23-м в лиге, он установил новый рекорд НБА, превзойдя достижение Винса Картера (22 сезона).
"Лейкерс", одержавшие 11-ю победу при четырех поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Юта" с пятью победами и девятью поражениями располагается на десятой строчке.
Результаты других матчей:
"Орландо Мэджик" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 121:113;
"Атланта Хокс" - "Детройт Пистонс" - 112:120;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Мемфис Гриззлис" - 111:101;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Финикс Санз" - 110:127.
БаскетболСпортЛос-АнджелесЛеброн ДжеймсЛука ДончичДеандре ЭйтонЮта ДжазЛос-Анджелес ЛейкерсОрландо МэджикНБА
 
