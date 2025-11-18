Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:22 18.11.2025 (обновлено: 22:46 18.11.2025)
ЦСКА обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
ЦСКА обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
ЦСКА обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

ЦСКА обыграл "Ак Барс" и прервал серию из пяти гостевых поражений в КХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ЦСКА обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (20-я минута), Дмитрий Бучельников (33), Павел Карнаухов (37) и Кирилл Долженков (46). У хозяев отличился Илья Сафонов (19).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
1 : 4
ЦСКА
18:53 • Илья Сафонов
(Владимир Алистров, Никита Лямкин)
19:38 • Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
32:01 • Дмитрий Бучельников
(Никита Нестеров)
36:31 • Павел Карнаухов
(Николай Коваленко, Даниэл Спронг)
45:15 • Кирилл Долженков
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
Для Соркина матч стал 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ, для его одноклубника Дениса Зернова - 500-м.
ЦСКА (29 очков) прервал серию из пяти поражений в гостях в текущем сезоне и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" (36 очков) идет третьим на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 20 ноября сыграет в гостях с минским "Динамо", казанцы на следующий день встретятся в Нижнекамске с "Нефтехимиком".
