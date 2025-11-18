"Денвер" проиграл "Чикаго" в НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" на своей площадке проиграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 130:127 (30:28, 33:36, 40:29, 27:34) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрали Айо Досунму (21) и оформивший дабл-дабл Джош Гидди (21 очко, 14 подборов). В составе "Денвера" самым результативным стал серб Никола Йокич (36 очков, 18 подборов, 13 передач), также дабл-даблы в активе Джамала Мюррея (34 очка, 11 подборов) и Аарона Гордона (24 очка, 10 подборов).
18 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
"Денвер" прервал свою семиматчевую победную серию в НБА и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 10 побед в 13 матчах. "Чикаго" прервал серию поражений, которая составляла пять игр, и идет на восьмой строчке на Востоке с 7 победами в 13 встречах лиги.
Результаты других матчей:
- "Детройт Пистонс" - "Индиана Пэйсерс" - 127:112;
- "Кливленд Кавальерс" - "Милуоки Бакс" - 118:106;
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 110:108;
- "Майами Хит" - "Нью-Йорк Никс" - 115:113;
- "Торонто Рэпторс" - "Шарлотт Хорнетс" - 110:108;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Даллас Маверикс" - 120:96;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 109:126.
СМИ: звезда НБА выбыл на несколько недель из-за травмы
18 ноября, 01:58