"Денвер" проиграл "Чикаго" в НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
Баскетбол
 
07:49 18.11.2025 (обновлено: 08:05 18.11.2025)
"Денвер" проиграл "Чикаго" в НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
"Денвер" проиграл "Чикаго" в НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
"Денвер Наггетс" на своей площадке проиграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 18.11.2025
/20251118/vembanyama-2055601495.html
"Денвер" проиграл "Чикаго" в НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича

"Денвер" проиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" на своей площадке проиграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 130:127 (30:28, 33:36, 40:29, 27:34) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрали Айо Досунму (21) и оформивший дабл-дабл Джош Гидди (21 очко, 14 подборов). В составе "Денвера" самым результативным стал серб Никола Йокич (36 очков, 18 подборов, 13 передач), также дабл-даблы в активе Джамала Мюррея (34 очка, 11 подборов) и Аарона Гордона (24 очка, 10 подборов).
"Денвер" прервал свою семиматчевую победную серию в НБА и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 10 побед в 13 матчах. "Чикаго" прервал серию поражений, которая составляла пять игр, и идет на восьмой строчке на Востоке с 7 победами в 13 встречах лиги.

Результаты других матчей:

