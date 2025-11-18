Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Спартака" получил микротравму в дерби с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Хоккей
 
23:15 18.11.2025
Хоккеист "Спартака" получил микротравму в дерби с "Динамо"
хоккей
спорт
алексей жамнов
вячеслав козлов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
хк динамо
михаил мальцев
спорт, алексей жамнов, вячеслав козлов, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), хк динамо, михаил мальцев
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), ХК Динамо, Михаил Мальцев
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что нападающий команды Михаил Мальцев получил микротравму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Динамо".
"Спартак" во вторник обыграл "Динамо" в гостях (4:2). Мальцев досрочно завершил игру после двух смен в третьем периоде.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
2 : 4
Спартак Москва
45:39 • Антон Слепышев
(Артем Швец-Роговой, Макс Комтуа)
49:26 • Максим Мамин
(Макс Комтуа, Игорь Ожиганов)
18:12 • Александр Беляев
(Джоуи Кин)
22:26 • Джоуи Кин
(Александр Беляев, Danil Pivchulin)
41:57 • Иван Морозов
(Павел Порядин, Никита Коростелев)
58:57 • Даниэль Усманов
(Danil Pivchulin, Джоуи Кин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"У Михаила Мальцева микротравма. Не стали форсировать, поэтому я снял его с игры", - сказал Жамнов.
Главный тренер "Спартака" также признался, что его команде была необходима победа в дерби против "Динамо".
"Хорошая игра. Нам была нужна победа. Рад, что мы выиграли. Пока не пропустили, делали правильные вещи. Появилась нервозность. Не хватает уверенности, видимо, еще. В последних матчах не все гладко складывается. Делаем те вещи, которые не должны", - добавил Жамнов.
Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов, в свою очередь, заявил журналистам, что игру его команды испортил ряд удалений:
"Была равная игра до удалений. Имели пару моментов, но удаления осложнили нам жизнь, пришлось много обороняться. Во втором периоде "Спартак" прибавил, у нас же из-за удалений был дисбаланс. Здорово, что забили в третьем периоде. Могли сравнять счет, но не смогли. Из позитивного - при 0:3 не бросили играть, а старались вытащить матч".
