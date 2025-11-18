Хоккеист "Спартака" получил микротравму в дерби с "Динамо"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что нападающий команды Михаил Мальцев получил микротравму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Динамо".
18 ноября 2025 • начало в 19:30
45:39 • Антон Слепышев
49:26 • Максим Мамин
18:12 • Александр Беляев
22:26 • Джоуи Кин
(Александр Беляев, Danil Pivchulin)
41:57 • Иван Морозов
58:57 • Даниэль Усманов
(Danil Pivchulin, Джоуи Кин)
"У Михаила Мальцева микротравма. Не стали форсировать, поэтому я снял его с игры", - сказал Жамнов.
Главный тренер "Спартака" также признался, что его команде была необходима победа в дерби против "Динамо".
"Хорошая игра. Нам была нужна победа. Рад, что мы выиграли. Пока не пропустили, делали правильные вещи. Появилась нервозность. Не хватает уверенности, видимо, еще. В последних матчах не все гладко складывается. Делаем те вещи, которые не должны", - добавил Жамнов.
Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов, в свою очередь, заявил журналистам, что игру его команды испортил ряд удалений:
"Была равная игра до удалений. Имели пару моментов, но удаления осложнили нам жизнь, пришлось много обороняться. Во втором периоде "Спартак" прибавил, у нас же из-за удалений был дисбаланс. Здорово, что забили в третьем периоде. Могли сравнять счет, но не смогли. Из позитивного - при 0:3 не бросили играть, а старались вытащить матч".