Хоккей
Хоккей
 
06:05 18.11.2025 (обновлено: 11:56 18.11.2025)
Русский гигант неудержим! Овечкин снова забил и переписал историю
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче чемпионата НХЛ, разбавив неудачную серию важной победой. Автором решающего гола стал Александр Овечкин, который...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
лос-анджелес кингз
александр овечкин
горди хоу
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
/20251116/khokkey-2055253255.html
РИА Новости
2025
Андрей Сенченко
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, лос-анджелес кингз, александр овечкин, горди хоу, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Лос-Анджелес Кингз, Александр Овечкин, Горди Хоу, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Русский гигант неудержим! Овечкин снова забил и переписал историю

Гол Александра Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом" в НХЛ

© Getty Images / Patrick Smith Александр Овечкин
© Getty Images / Patrick Smith
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче чемпионата НХЛ, разбавив неудачную серию важной победой. Автором решающего гола стал Александр Овечкин, который установил ряд новых исторических достижений.

Трудный период для команды Овечкина

После возвращения "Вашингтон Кэпиталз" из длительных гастролей в рамках первой затяжной выездной серии в новом сезоне Национальной хоккейной лиги болельщики столичного клуба ожидали, что при поддержке домашних трибун подопечные Спенсера Карбери вздохнут полной грудью и с новыми силами сумеют побороть период весьма болезненного спада, который кошмарит команду на протяжении практически целого месяца. За минувшие три с лишним недели "Вашингтон" провел десять матчей и одержал всего две победы, потерпев восемь поражений (шесть из них — в основное время).
© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
© Getty Images / Patrick Smith
Александр Овечкин
Столь неудачное положение дел можно было бы объяснить кадровыми проблемами, с которыми столкнулись "Кэпиталз", когда из-за травм разной степени тяжести команда лишилась двух главных центральных нападающих Дилана Строума и Пьера-Люка Дюбуа: первый, на счастье "столичных", давно вернулся в обойму и воссоединился в связке с Александром Овечкиным, второй же перенес операции на брюшных и приводящих мышцах и выбыл на длительный срок до четырех месяцев.
Однако трудности в ряде ключевых игровых компонентов у "Вашингтона" имелись и до череды травм у ключевых игроков. Низкий процент реализации большинства, столь же низкая результативность, несоблюдение игровой дисциплины и недочеты в обороне при игре в меньшинстве — все это привело к тому, что "Кэпиталз", которые в прошлом сезоне остановились в шаге от звания лучшей команды "регулярки", на сегодняшний день болтаются в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции и по очкам конкурируют с такими неудачниками, как "Баффало Сейбрз" (им, кстати, подопечные Карбери в первом очном матче сезона проиграли).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Овечкин забил, исполнил шедевр и вырубил оппонента. Но его клуб терпит крах
16 ноября, 07:15
При этом нельзя сказать, что "Вашингтон" играет безнадежно плохо. "Кэпс" являются одной из самых атакующих команд лиги и едва ли не лучшей по игре в формате "5 на 5". В недавней встрече с чемпионами последних двух сезонов "Флоридой Пантерз" команда Карбери и вовсе доминировала в некоторых отрезках матча, но все равно уступила (3:6), а накануне "Кэпиталз" дали бой лидерам Столичного дивизиона "Нью-Джерси Девилз" и благодаря Александру Овечкину отыгрались с 0:2 и довели матч до буллитной серии, где оказались менее успешны, чем соперник (2:3 Б).
© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
© Getty Images / Patrick Smith
Александр Овечкин

Овечкин забил во втором матче подряд

Недавним матчем с "Нью-Джерси" хоккеисты "Вашингтона" открыли новую домашнюю серию: в течение двух ближайших недель "Кэпиталз" проведут суммарно семь игр на своей арене и лишь однажды прервутся на поездку в гости к "Монреаль Канадиенс". Кроме встречи с "Девилз" в эту серию вошел и сегодняшний матч с "Лос-Анджелес Кингз".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 1
Лос-Анджелес
03:41 • Мэтт Рой
(Алексей Протас, Том Уилсон)
21:51 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
33:27 • Анже Копитар
(Кори Перри, Кевин Фиала)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Короли", которые в сезоне-2025/26 прощаются со своей легендой Анже Копитаром, неудачно начали новый розыгрыш "регулярки" и потерпели пять поражений в первых шести матчах чемпионата. Однако вскоре подопечные Джима Хиллера выровнялись, стремительно забрались в группу лидеров Западной конференции и возглавили Тихоокеанский дивизион. Матч в Вашингтоне стал для "Кингз" пятым в рамках шестиматчевой выездной серии. Ранее "Лос-Анджелес" одолел "Питтсбург Пингвинз" (3:2), "Монреаль" (5:1), "Торонто Мейпл Лифс" (4:3 ОТ) и "Оттаву Сенаторз" (1:0).
Для Александра Овечкина очные встречи с "Кингз" по ходу всей его карьеры в чемпионатах НХЛ проходили непросто. В 28 матчах против "Лос-Анджелеса" он набрал 23 очка при 12 заброшенных шайбах. Причем в последних семи играх он отметился голом лишь однажды — в марте 2023 года, когда за "Вашингтон" еще выступал Евгений Кузнецов. При этом стоит отметить, что "Кингз" являются одной из тех франшиз НХЛ, против которых Овечкин оформил хотя бы один хет-трик.
© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
© Getty Images / Patrick Smith
Александр Овечкин
После трех подряд матчей против "королей", в которых Александр Михайлович не смог поразить ворота соперника, российский форвард "Вашингтона" все же добился своего!
Для "Кэпиталз" в принципе игра с "Лос-Анджелесом" началась очень удачно. Подопечные Спенсера Карбери не наступили на свои же грабли и не подарили оппонентам ни одной возможности сыграть с численным преимуществом в стартовый отрезок матча. Более того — "Вашингтон" еще и первым открыл счет. На исходе третьей минуты встречи бывший защитник "Кингз" Мэтт Рой удивительным образом оказался совсем один на чужом пятаке при позиционной атаке "Кэпиталз", и белорусский форвард Алексей Протас искусно воспользовался моментом и выполнил классный наброс на ворота таким образом, чтобы шайба угодила точно в крюк клюшки Роя. Американцу никто не мешал сыграть не только эффективно, но и результативно: подставив клюшку между ног, он ярко переиграл экс-вратаря "Вашингтона" Дарси Кемпера.
В начале же второго периода гол на свой счет записал уже Овечкин. И вновь защитники "Лос-Анджелеса" по какой-то необъяснимой причине попросту выключились из эпизода. Александр Михайлович спокойно дежурил в районе слота перед чужими воротами и был полностью избавлен от какой-либо опеки. Коннор Макмайкл наказал "Кингз" за столь грубую ошибку и выполнил отличный пас из-за ворот на Овечкина. Русский голеадор без проблем броском в одно касание отправил шайбу в ворота. Подарить так много свободного пространства лучшему снайперу в истории НХЛ — чистой воды неуважение к легенде со стороны игроков "Кингз".
Одним этим точным броском Овечкин снова установил ряд исторических достижений:
  • забросил 903-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги;
  • сократил до трех очков отставание от Джо Сакика (1641) в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ;
  • оформил 980-й гол в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Впереди только Уэйн Гретцки — 1016 шайб;
  • обновил собственный же рекорд по победным голам (139). При этом по победным голам в чемпионатах и плей-офф НХЛ Овечкин (150) пока идет вторым в историческом рейтинге лиги —выше только Яромир Ягр (151);
  • догнал Марка Рекки по числу победных шайб, заброшенных в ноябрьских матчах чемпионатов НХЛ (у обоих — по 22 гола), и разделил с ним третье место в истории лиги: больше только у Теему Селянне (24) и Горди Хоу (23);
  • 442-й раз отличился на площадке "Кэпитал Уан Арены" и установил новый рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги в "регулярках". Предыдущий рекорд принадлежал Горди Хоу (441 гол на бывшем стадионе "Детройт Ред Уингз" "Детройт-Олимпиа").
На два гола "Вашингтона" гости из Лос-Анджелеса ответили лишь точным выстрелом Анже Копитара, реализовавшего большинство во втором половине второго периода. Остальных шансов отыграться и перевернуть ход матча "королей" лишил голкипер "Кэпиталз" Чарли Линдгрен, отразивший 30 бросков из 31 и ставший первой звездой встречи. Званием второй звездой матча был награжден Овечкин.
2:1 — "Вашингтон" добыл третью победу за последние семь матчей, а "Лос-Анджелес" проиграл, прервав четырехматчевую победную серию. Эта игра стала особенной для Спенсера Карбери, ведь он одержал 100-ю победу в НХЛ в качестве главного тренера. 44-летний специалист возглавяет "Кэпиталз" только третий сезон, но уже сейчас является одним из главных лиц в новейшей истории клуба. Следующим соперником Александра Овечкина и компании станет "Эдмонтон Ойлерз", который в параллельной встрече был в пух и прах разбит аутсайдерами лиги "Баффало Сейбрз" (1:5).
© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Лос-Анджелес Кингз Александр Овечкин Горди Хоу Материалы РИА Спорт Авторы РИА Новости Спорт
 
 
