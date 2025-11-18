Бобровский назвал выход на девятое место по победам в НХЛ невероятным

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вышедший на чистое девятое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей за всю историю российский голкипер Сергей Бобровский заявил, что равняется на людей, находящихся в этом списке, а также отметил, что его попадание в один ряд с этими вратарями является невероятным.

"Вы посмотрите на этот список, и вы будете поражены. Я равняюсь на этих вратарей, стараюсь быть похожим на них. То, что я в одном списке с ними, впечатляет, это невероятно", - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.