Бобровский назвал выход на девятое место по победам в НХЛ невероятным
Хоккей
 
10:17 18.11.2025
Бобровский назвал выход на девятое место по победам в НХЛ невероятным
Бобровский назвал выход на девятое место по победам в НХЛ невероятным
Вышедший на чистое девятое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей за всю историю российский голкипер... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вышедший на чистое девятое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей за всю историю российский голкипер Сергей Бобровский заявил, что равняется на людей, находящихся в этом списке, а также отметил, что его попадание в один ряд с этими вратарями является невероятным.
В ночь на вторник "Флорида" дома обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 8:5. Бобровский отразил 10 бросков из 15 и одержал 438-ю победу в карьере в 768 матчах НХЛ. Россиянин обошел по этому показателю Жака Планта (437 побед в 837 играх) и занял чистое девятое место в рейтинге самых успешных вратарей лиги. Рекорд по победам в чемпионатах НХЛ принадлежит канадцу Мартину Бродёру (691).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
8 : 5
Ванкувер
15:50 • Эй Джей Грир
(Картер Верхаг, Сэм Беннетт)
19:52 • Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский)
22:23 • Люк Кунин
(Ноа Грегор, Густав Форслинг)
26:10 • Эван Родригес
(Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист)
27:17 • Антон Лунделль
(Брэд Маршанд, Аарон Экблад)
44:02 • Сэм Беннетт
(Нико Миккола, Увис Янис Балинскис)
48:19 • Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Картер Верхаг)
58:14 • Брэд Маршанд
14:50 • Дрю О'Коннор
(Тайлер Майерс, Квин Хьюс)
15:14 • Джейк Дебраск
(Кифер Шервуд, Квин Хьюс)
27:55 • Элиас Петтерссон
(Эвандер Кейн, Квин Хьюс)
41:24 • Элиас Петтерссон
(Кифер Шервуд, Tom Willander)
43:14 • Филип Хронек
(Макс Сассон, Эвандер Кейн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вы посмотрите на этот список, и вы будете поражены. Я равняюсь на этих вратарей, стараюсь быть похожим на них. То, что я в одном списке с ними, впечатляет, это невероятно", - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
