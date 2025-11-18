https://ria.ru/20251118/avstriya-bosniya-i-gertsegovina-smotret-onlayn-2055829938.html
Австрия — Босния и Герцеговина: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026
Австрия — Босния и Герцеговина: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026
Австрия и Босния и Герцеговина встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
футбол
австрия
босния и герцеговина
анонсы и трансляции матчей
