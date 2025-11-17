Рейтинг@Mail.ru
КХЛ назвала лучших игроков недели
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:26 17.11.2025
КХЛ назвала лучших игроков недели
КХЛ назвала лучших игроков недели - РИА Новости, 17.11.2025
КХЛ назвала лучших игроков недели
Российский нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом десятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),... РИА Новости, 17.11.2025
хоккей
спорт
хк динамо
ак барс
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
дмитрий яшкин
КХЛ назвала лучших игроков недели

Хоккеист "Ак Барса" Яшкин признан лучшим нападающим 10-й недели КХЛ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом десятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Яшкин удостоился звания лучшего нападающего в пятый раз в своей карьере. На минувшей неделе в трех матчах он набрал 8 очков (5 голов + 3 передачи) с показателем полезности "+4". На его счету два дубля в матчах с "Нефтехимиком" (4:1) и московским "Динамо" (5:4), а также 12 силовых приемов.
Лучшим вратарем недели в третий раз в карьере признан Сергей Иванов из СКА. Он одержал две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 1,50. По воротам Иванова было нанесено 78 бросков, из которых он отразил 96,15%. В матче с "Авангардом" (1:0) Иванов сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере признан канадец Джошуа Брук из минского "Динамо", набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности "+8". В матче с "Сочи" (5:2) Брук стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приема, 10 блокированных бросков, один отбор шайбы и один перехват.
Лучшим новичком во второй раз в карьере признан 21-летний защитник тольяттинской "Лады" Кирилл Жуков, набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности "+4". На его счету также два силовых приема, два блокированных броска и два перехвата.
Хоккей
 
 
