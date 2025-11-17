КХЛ назвала лучших игроков недели

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом десятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Яшкин удостоился звания лучшего нападающего в пятый раз в своей карьере. На минувшей неделе в трех матчах он набрал 8 очков (5 голов + 3 передачи) с показателем полезности "+4". На его счету два дубля в матчах с "Нефтехимиком" (4:1) и московским "Динамо" (5:4), а также 12 силовых приемов.
Лучшим вратарем недели в третий раз в карьере признан Сергей Иванов из СКА. Он одержал две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 1,50. По воротам Иванова было нанесено 78 бросков, из которых он отразил 96,15%. В матче с "Авангардом" (1:0) Иванов сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере признан канадец Джошуа Брук из минского "Динамо", набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности "+8". В матче с "Сочи" (5:2) Брук стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приема, 10 блокированных бросков, один отбор шайбы и один перехват.
Лучшим новичком во второй раз в карьере признан 21-летний защитник тольяттинской "Лады" Кирилл Жуков, набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности "+4". На его счету также два силовых приема, два блокированных броска и два перехвата.
