КХЛ назвала лучших игроков недели

Лучшим защитником впервые в карьере признан канадец Джошуа Брук из минского "Динамо", набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности "+8". В матче с "Сочи" (5:2) Брук стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приема, 10 блокированных бросков, один отбор шайбы и один перехват.