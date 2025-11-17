"Сибирь" установила клубный антирекорд по поражениям в КХЛ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Шанхайские драконы" на выезде нанесли поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17 ноября 2025 • начало в 15:30
Завершен
20:11 • Гэйдж Квинни
25:36 • Гэйдж Квинни
50:41 • Ник Меркли
(Гэйдж Квинни, Райан Спунер)
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Дубль оформил Гейдж Куинни (21-я и 26-я минуты), еще одну шайбу забросил Ник Меркли (51).
Словацкий вратарь китайского клуба Патрик Рибар отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в текущем сезоне и восьмой за всю карьеру в КХЛ.
Серия поражений "Сибири" достигла 13 матчей, что стало новым клубным антирекордом. Прежде худшей серией новосибирской команды были 12 поражений подряд в сезоне-2018/19. Хоккеисты "Сибири" провели второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ярослава Люзенкова. 14 ноября клуб объявил об отставке Вячеслава Буцаева.
"Шанхайские драконы" (30 очков) поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" (17) замыкает таблицу Востока.
В следующем матче "Шанхайские драконы" в гостях встретятся с ярославским "Локомотивом" 19 ноября, "Сибирь" на следующий день на выезде сыграет с московским "Динамо".