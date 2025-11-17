Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" установила клубный антирекорд по поражениям в КХЛ - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:55 17.11.2025 (обновлено: 18:02 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/sibir-2055540491.html
"Сибирь" установила клубный антирекорд по поражениям в КХЛ
"Сибирь" установила клубный антирекорд по поражениям в КХЛ - РИА Новости, 17.11.2025
"Сибирь" установила клубный антирекорд по поражениям в КХЛ
"Шанхайские драконы" на выезде нанесли поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:55:00+03:00
2025-11-17T18:02:00+03:00
хоккей
спорт
восток
новосибирск
ник меркли
патрик рибар
вячеслав буцаев
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753359160_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_0fdb2beee9806562c7e1afc63a10abdd.jpg
/20251117/khokkey-2055354745.html
восток
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753359160_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_57a0b9114de9aee7c9359943263752ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, восток, новосибирск, ник меркли, патрик рибар, вячеслав буцаев, хк динамо, локомотив (ярославль), сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Восток, Новосибирск, Ник Меркли, Патрик Рибар, Вячеслав Буцаев, ХК Динамо, Локомотив (Ярославль), Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сибирь" установила клубный антирекорд по поражениям в КХЛ

"Сибирь" установила клубный антирекорд, потерпев 13-е поражение подряд в КХЛ

© официальный сайт ХК "Сибирь" (TrufanovaPhoto)Хоккеисты "Сибири" в матче КХЛ
Хоккеисты Сибири в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© официальный сайт ХК "Сибирь" (TrufanovaPhoto)
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Шанхайские драконы" на выезде нанесли поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 ноября 2025 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
0 : 3
Шанхайские Драконы
20:11 • Гэйдж Квинни
(Кевин Лабанк, Ник Меркли)
25:36 • Гэйдж Квинни
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
50:41 • Ник Меркли
(Гэйдж Квинни, Райан Спунер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Дубль оформил Гейдж Куинни (21-я и 26-я минуты), еще одну шайбу забросил Ник Меркли (51).
Словацкий вратарь китайского клуба Патрик Рибар отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в текущем сезоне и восьмой за всю карьеру в КХЛ.
Серия поражений "Сибири" достигла 13 матчей, что стало новым клубным антирекордом. Прежде худшей серией новосибирской команды были 12 поражений подряд в сезоне-2018/19. Хоккеисты "Сибири" провели второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ярослава Люзенкова. 14 ноября клуб объявил об отставке Вячеслава Буцаева.
"Шанхайские драконы" (30 очков) поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" (17) замыкает таблицу Востока.
В следующем матче "Шанхайские драконы" в гостях встретятся с ярославским "Локомотивом" 19 ноября, "Сибирь" на следующий день на выезде сыграет с московским "Динамо".
Роман Ротенберг (слева) и Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сенсационная отставка в "Динамо"! Освободили место для Ротенберга?
17 ноября, 12:35
 
ХоккейСпортВостокНовосибирскНик МерклиПатрик РибарВячеслав БуцаевХК Динамо (Москва)Локомотив (Ярославль)СибирьКХЛ 2025-2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала