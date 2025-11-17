https://ria.ru/20251117/riskikarpin-2055563132.html
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что понимал о потенциальных рисках совмещения постов в национальной команде и московском "Динамо", в том...
2025-11-17T19:57:00+03:00
2025-11-17T19:57:00+03:00
2025-11-17T20:28:00+03:00
футбол
валерий карпин
динамо москва
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
российская премьер-лига (рпл)
сборная россии по футболу
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"
Карпин: я, "Динамо" и РФС понимали все риски моего совмещения