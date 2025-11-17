Рейтинг@Mail.ru
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"
19:57 17.11.2025 (обновлено: 20:28 17.11.2025)
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что понимал о потенциальных рисках совмещения постов в национальной команде и московском "Динамо", в том... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
/20251117/futbol-2055562105.html
валерий карпин, динамо москва, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа), российская премьер-лига (рпл), сборная россии по футболу
"Риски для семьи": Карпин объяснил решение об уходе из "Динамо"

Карпин: я, "Динамо" и РФС понимали все риски моего совмещения

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что понимал о потенциальных рисках совмещения постов в национальной команде и московском "Динамо", в том числе для его семьи.
Карпин подчеркнул: РФС и "Динамо" с самого начала договорились, что работа в национальной команде будет для него основной. Также в клубе, по его словам, понимали все риски совмещения.
«

"В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд - по-другому просто не могу", - говорится в заявлении Карпина в Telegram-канале "Динамо".

"Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Все правильно": в РФС одобрили решение Карпина уйти из "Динамо"
17 ноября, 19:51
 
Футбол, Валерий Карпин, Динамо Москва, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу), Сборная России по футболу
 
