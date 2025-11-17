РФС предъявил требования к "Химкам" на 22 миллиона рублей

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Конкурсный управляющий обанкротившегося ФК "Химки" Роман Назаров сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) в деле о банкротстве клуба предъявил к нему требования на сумму более 22 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.