Рейтинг@Mail.ru
РФС предъявил требования к "Химкам" на 22 миллиона рублей - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:37 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rfs-2055549461.html
РФС предъявил требования к "Химкам" на 22 миллиона рублей
РФС предъявил требования к "Химкам" на 22 миллиона рублей - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
РФС предъявил требования к "Химкам" на 22 миллиона рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося ФК "Химки" Роман Назаров сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) в деле о банкротстве клуба предъявил к нему... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T18:37:00+03:00
2025-11-17T18:37:00+03:00
футбол
георгий джикия
антон заболотный
никита кокарев
химки
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268750_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_05601aa1a9ffbdc00e481a7dc695b5b1.jpg
/20251107/grigoryants-2053478211.html
/20251109/vasilev-2053763744.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268750_580:0:3311:2048_1920x0_80_0_0_8883769b2d748d81c6d8b00bf5335589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
георгий джикия, антон заболотный, никита кокарев, химки, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Георгий Джикия, Антон Заболотный, Никита Кокарев, Химки, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
РФС предъявил требования к "Химкам" на 22 миллиона рублей

Назаров: РФС предъявил требования к ФК "Химки" на сумму более 22 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского футбольного союза (РФС)
Стенд Российского футбольного союза (РФС) - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд Российского футбольного союза (РФС) . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Конкурсный управляющий обанкротившегося ФК "Химки" Роман Назаров сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) в деле о банкротстве клуба предъявил к нему требования на сумму более 22 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что задолженность образовалась по договору целевого финансирования от 31 декабря 2021 года. Арбитражный суд Московской области заявление РФС к рассмотрению еще не принял.
Артур Григорьянц - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Долг футбольного клуба "Химки" составляет более миллиарда рублей
7 ноября, 16:20
Суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов "Химок" требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Согласно сообщению на Федресурсе, самые большие обязательства у "Химок" остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).
Кредиторами к клубу предъявлен еще ряд многомиллионных требований, многие из них пока не рассмотрены.
Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №13 признал АНО "Футбольный клуб "Химки" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.
Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих "Эксперт".
Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) - высшей футбольной лиге страны - из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.
В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. "Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Васильев обратился с советом к бывшим футболистам и работникам "Химок"
9 ноября, 11:47
 
ФутболГеоргий ДжикияАнтон ЗаболотныйНикита КокаревХимкиРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала