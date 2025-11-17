Рейтинг@Mail.ru
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:47 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ovechkin-2055551006.html
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о том, намерен ли он... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T18:47:00+03:00
2025-11-17T18:47:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
яромир ягр
хк динамо
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849686641_0:674:2048:1826_1920x0_80_0_0_5f23e5f59d580e978705a0acf6507021.jpg
/20251116/khokkey-2055253255.html
/20251113/khl-2054794906.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849686641_0:565:2048:2101_1920x0_80_0_0_3577998e2e2ac3ef0001563201e1147a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, яромир ягр, хк динамо, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Яромир Ягр, ХК Динамо, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры

Овечкин: дети постоянно спрашивают, последний ли это сезон в моей карьере

© Фото : twitter.com/capitalsХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его сын Сергей
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и его сын Сергей - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : twitter.com/capitals
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о том, намерен ли он завершить карьеру или перейти в московское "Динамо".
Нынешний контракт Овечкина с "Вашингтоном" истекает в конце текущего сезона. Ранее в интервью газете "Спорт-Экспресс" Овечкин сообщил о планах вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого он является.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Овечкин забил, исполнил шедевр и вырубил оппонента. Но его клуб терпит крах
16 ноября, 07:15
"Я там вырос, конечно, мне бы хотелось сыграть один-два матча за "Динамо". Так что посмотрим, никогда не знаешь, как все сложится", — сказал Овечкин в подкасте The Hockey Lifers на YouTube-канале Monumental Sports Network.
На вопрос о том, сможет ли Овечкин доиграть до возраста чеха Яромира Ягра, который продолжает карьеру в 53 года, россиянин ответил категорически: "Нет".
«

"Мои дети постоянно спрашивают: "Папа, это твой последний год или ты поедешь еще играть в Россию за "Динамо"?" А я им: "Посмотрим, давайте наслаждаться моментом", — признался хоккеист.

Овечкину 40 лет. В минувшем сезоне он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. В текущем сезоне Овечкин сыграл в 18 матчах и набрал 14 (5+9) очков.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина
13 ноября, 16:04
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзЯромир ЯгрХК Динамо (Москва)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала