https://ria.ru/20251117/ovechkin-2055551006.html
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о том, намерен ли он... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T18:47:00+03:00
2025-11-17T18:47:00+03:00
2025-11-17T18:47:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
яромир ягр
хк динамо
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849686641_0:674:2048:1826_1920x0_80_0_0_5f23e5f59d580e978705a0acf6507021.jpg
/20251116/khokkey-2055253255.html
/20251113/khl-2054794906.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849686641_0:565:2048:2101_1920x0_80_0_0_3577998e2e2ac3ef0001563201e1147a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, яромир ягр, хк динамо, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Яромир Ягр, ХК Динамо, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры
Овечкин: дети постоянно спрашивают, последний ли это сезон в моей карьере
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о том, намерен ли он завершить карьеру или перейти в московское "Динамо".
Нынешний контракт Овечкина с "Вашингтоном" истекает в конце текущего сезона. Ранее в интервью газете "Спорт-Экспресс" Овечкин сообщил о планах вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого он является.
"Я там вырос, конечно, мне бы хотелось сыграть один-два матча за "Динамо". Так что посмотрим, никогда не знаешь, как все сложится", — сказал Овечкин в подкасте The Hockey Lifers на YouTube-канале Monumental Sports Network.
На вопрос о том, сможет ли Овечкин доиграть до возраста чеха Яромира Ягра, который продолжает карьеру в 53 года, россиянин ответил категорически: "Нет".
«
"Мои дети постоянно спрашивают: "Папа, это твой последний год или ты поедешь еще играть в Россию за "Динамо"?" А я им: "Посмотрим, давайте наслаждаться моментом", — признался хоккеист.
Овечкину 40 лет. В минувшем сезоне он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. В текущем сезоне Овечкин сыграл в 18 матчах и набрал 14 (5+9) очков.