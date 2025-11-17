Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о завершении карьеры

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что дети постоянно спрашивают его о том, намерен ли он завершить карьеру или перейти в московское "Динамо".

Нынешний контракт Овечкина с "Вашингтоном" истекает в конце текущего сезона. Ранее в интервью газете "Спорт-Экспресс" Овечкин сообщил о планах вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого он является.

"Я там вырос, конечно, мне бы хотелось сыграть один-два матча за "Динамо". Так что посмотрим, никогда не знаешь, как все сложится", — сказал Овечкин в подкасте The Hockey Lifers на YouTube-канале Monumental Sports Network.

На вопрос о том, сможет ли Овечкин доиграть до возраста чеха Яромира Ягра, который продолжает карьеру в 53 года, россиянин ответил категорически: "Нет".

« "Мои дети постоянно спрашивают: "Папа, это твой последний год или ты поедешь еще играть в Россию за "Динамо"?" А я им: "Посмотрим, давайте наслаждаться моментом", — признался хоккеист.