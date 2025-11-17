Рейтинг@Mail.ru
Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Хоккей
Хоккей
 
07:29 17.11.2025 (обновлено: 08:27 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/nkhl-2055370723.html
Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в НХЛ
Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в НХЛ
Клуб "Миннесота Уайлд" на своем льду в овертайме обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T07:29:00+03:00
2025-11-17T08:27:00+03:00
хоккей
спорт
яков тренин
кирилл капризов
иван барбашев
миннесота уайлд
вегас голден найтс
тампа-бэй лайтнинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_6e0a5250ba5676593dfb5cf9682f435b.jpg
/20251116/match-2055332324.html
Хоккей, Спорт, Яков Тренин, Кирилл Капризов, Иван Барбашев, Миннесота Уайлд, Вегас Голден Найтс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в НХЛ

"Миннесота" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Кирилл Капризов . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Клуб "Миннесота Уайлд" на своем льду в овертайме обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе "Миннесоты" голы забили Йоэль Эрикссон Эк (5-я минута), российский нападающий Яков Тренин (30) и его соотечественник Кирилл Капризов (65), отличившийся за 10 секунд до конца овертайма. У "Вегаса" голы забили российский форвард Павел Дорофеев (16-я минута) и Райлли Смит (47), которому ассистировал россиянин Иван Барбашев.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 ноября 2025 • начало в 02:00
Закончен в OT
Миннесота
3 : 2
Вегас
04:49 • Юэль Эрикссон Эк
(Матс Цуккарелло, Маркус Йоханссон)
29:05 • Яков Тренин
(Данила Юров, Маркус Фолиньо)
64:50 • Кирилл Капризов
(Матс Цуккарелло, Мэттью Болди)
15:14 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
46:35 • Рейли Смит
(Ши Теодор, Иван Барбашев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
У Капризова и Дорофеева по 11 шайб, они лидируют среди россиян по голам в текущем сезоне НХЛ.
"Миннесота" (22 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Вегас" (22) идет на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду проиграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:6 (1:0, 1:1, 0:5), несмотря на гол российского форварда Никиты Кучерова, а передача россиянина Артемия Панарина не спасла "Нью-Йорк Рейнджерс" от домашнего поражения в матче с "Детройт Ред Уингз" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), а "Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0), несмотря на 24 сейва российского вратаря "островитян" Ильи Сорокина.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Шайба Малкина и шатаут Мурашова помогли "Питтсбургу" победить "Нэшвилл"
16 ноября, 20:03
 
ХоккейСпортЯков ТренинКирилл КапризовИван БарбашевМиннесота УайлдВегас Голден НайтсТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
