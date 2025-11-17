Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в НХЛ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Клуб "Миннесота Уайлд" на своем льду в овертайме обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе "Миннесоты" голы забили Йоэль Эрикссон Эк (5-я минута), российский нападающий Яков Тренин (30) и его соотечественник Кирилл Капризов (65), отличившийся за 10 секунд до конца овертайма. У "Вегаса" голы забили российский форвард Павел Дорофеев (16-я минута) и Райлли Смит (47), которому ассистировал россиянин Иван Барбашев.
17 ноября 2025 • начало в 02:00
Закончен в OT
04:49 • Юэль Эрикссон Эк
29:05 • Яков Тренин
64:50 • Кирилл Капризов
15:14 • Павел Дорофеев
46:35 • Рейли Смит
У Капризова и Дорофеева по 11 шайб, они лидируют среди россиян по голам в текущем сезоне НХЛ.
"Миннесота" (22 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Вегас" (22) идет на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду проиграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:6 (1:0, 1:1, 0:5), несмотря на гол российского форварда Никиты Кучерова, а передача россиянина Артемия Панарина не спасла "Нью-Йорк Рейнджерс" от домашнего поражения в матче с "Детройт Ред Уингз" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), а "Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0), несмотря на 24 сейва российского вратаря "островитян" Ильи Сорокина.