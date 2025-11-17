Рейтинг@Mail.ru
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры" - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:29 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/medvedev-2055400290.html
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры" - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Первая ракетка России Даниил Медведев примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T10:29:00+03:00
2025-11-17T10:29:00+03:00
теннис
даниил медведев
карен хачанов
вероника кудерметова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366849_0:66:1080:674_1920x0_80_0_0_b2bce041af610c30f8f2d61b90333106.jpg
/20251117/ozhe-2055377438.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366849_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_30eee62630e29324ef2752b68674277f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
даниил медведев, карен хачанов, вероника кудерметова
Теннис, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

Медведев примет участие в петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

© Соцсети теннисистаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Соцсети теннисиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале соревнования.
Турнир пройдет с 29 по 30 ноября. Медведев, для которого данный розыгрыш турнира станет дебютным, сыграет за команду "Сфинксы" вместе с соотечественниками Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
В составе команды "Львы" казахстанец Александр Бублик, а также россияне Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Четвертый участник будет определен позднее.
В 2025 году Медведев выиграл один титул - категории ATP 250 в Алма-Ате (Казахстан). Он располагается на 13-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Теннисист Оже-Альяссим (Канада) - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
ATP обновила рейтинг после итогового турнира
17 ноября, 08:55
 
ТеннисДаниил МедведевКарен ХачановВероника Кудерметова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала