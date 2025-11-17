https://ria.ru/20251117/medvedev-2055400290.html
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры" - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Медведев сыграет на петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Первая ракетка России Даниил Медведев примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 17.11.2025
теннис
даниил медведев
карен хачанов
вероника кудерметова
Новости
