Карпин ушел из "Динамо"
Футбол
 
19:19 17.11.2025 (обновлено: 20:09 17.11.2025)
Карпин ушел из "Динамо"
Карпин ушел из "Динамо"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть аналогичный пост в московском "Динамо". РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Карпин ушел из "Динамо"

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть аналогичный пост в московском "Динамо".
Специалист назвал решение взвешенным и продуманным. По словам Карпина, он решил полностью сосредоточиться на работе в национальной команде для ее подготовки к товарищеским матчам и возращения на международные турниры.
«

"У "Динамо" есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов", — приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).

Карпин работает в сборной России с 2021 года, "Динамо" он возглавлял с июня 2025 года.
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее — проиграла команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге ФИФА, составляла 22 встречи.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
