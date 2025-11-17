Карпин ушел из "Динамо"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть аналогичный пост в московском "Динамо".
Специалист назвал решение взвешенным и продуманным. По словам Карпина, он решил полностью сосредоточиться на работе в национальной команде для ее подготовки к товарищеским матчам и возращения на международные турниры.
«
"У "Динамо" есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов", — приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).
Карпин работает в сборной России с 2021 года, "Динамо" он возглавлял с июня 2025 года.
12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее — проиграла команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге ФИФА, составляла 22 встречи.
