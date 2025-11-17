Карпин ушел из "Динамо"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил , что принял решение покинуть аналогичный пост в московском "Динамо".

Специалист назвал решение взвешенным и продуманным. По словам Карпина, он решил полностью сосредоточиться на работе в национальной команде для ее подготовки к товарищеским матчам и возращения на международные турниры.

« "У "Динамо" есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов", — приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).

Карпин работает в сборной России с 2021 года, "Динамо" он возглавлял с июня 2025 года.