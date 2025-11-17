Червиченко объяснил, почему Карпин не пойдет в "Спартак"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вряд ли придет на аналогичную должность в московский "Спартак", поскольку уже работал с ним и хорошо знает о нестабильности его структур, заявил РИА Новости бывший владелец и президент столичного клуба Андрей Червиченко.

Карпин в середине июня возглавил московское "Динамо". 11 ноября "красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем.

"Кандидатура Карпина для "Спартака" сразу отпадает. Он так фундаментально готовился к переходу в "Динамо", что под него клуб приобретал игроков еще за полгода до того, как он сам туда пришел. И для чего? Чтобы все бросить и уйти в "Спартак"? Тем более что он уже работал в этом клубе и знает, какая это нестабильная субстанция", - сказал Червиченко.

"Если в "Динамо" хоть и идет критика после ряда неудач, но нет желания сразу расстаться, то в "Спартаке" принять такое решение, как сказать "Здрасьте". Так стоит ли бросать хорошее место, где тебя понимают, чтобы уйти в нервотрепку? Да еще потом и с негативным исходом", - добавил собеседник агентства.