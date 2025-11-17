Рейтинг@Mail.ru
Демин помог "Бруклину" выиграть второй матч в сезоне НБА - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Баскетбол
Баскетбол
 
07:56 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/bruklin-2055371970.html
Демин помог "Бруклину" выиграть второй матч в сезоне НБА
Демин помог "Бруклину" выиграть второй матч в сезоне НБА - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Демин помог "Бруклину" выиграть второй матч в сезоне НБА
"Бруклин Нетс" на выезде обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T07:56:00+03:00
2025-11-17T07:56:00+03:00
/20251116/yokich-2055260954.html
Демин помог "Бруклину" выиграть второй матч в сезоне НБА

"Бруклин" обыграл "Вашингтон" в матче НБА, Демин сделал пять передач

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на выезде обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 129:106 (28:28, 35:25, 31:31, 35:22) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Майкл Портер (34). У "Вашингтона" самым результативным стал Кишон Джордж (29).
Российский защитник провел на площадке более 19 минут, набрал 5 очков, сделал 1 подбор и отдал 5 результативных передач.
"Бруклин" прервал серию поражений, которая составляла четыре матча, и идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с двумя победами в 13 матчах. "Вашингтон" (1 победа, 12 поражений) проиграл в 11-м матче кряду и занимает последнее, 15-е место на Востоке.
Результаты остальных матчей дня:
"Бостон" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 121:118 (36:24, 31:35, 28:26, 28:25);
"Сан-Антонио" - "Сакраменто" - 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35);
"Нью-Орлеан" - "Голден Стэйт" - 106:124 (28:44, 21:17, 22:24, 35:39);
"Хьюстон" - "Орландо" - 117:113 ОТ (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11);
"Даллас" - "Портленд" - 138:133 ОТ (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15);
"Финикс" - "Атланта" - 122:124 (21:25, 37:32, 37:20, 27:47);
"Юта" - "Чикаго" - 150:147 ОТ (33:33, 28:37, 33:28, 33:29, 23:20).
