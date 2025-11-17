Рейтинг@Mail.ru
Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения
12:47 17.11.2025
Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения
Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс" Крис Бойд находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в живот, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
нью-йорк (город), национальная футбольная лига (нфл), огнестрельное оружие
Нью-Йорк (город), Национальная футбольная лига (НФЛ), огнестрельное оружие
Игрок NFL Крис Бойд
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс" Крис Бойд находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в живот, сообщает ESPN.
Инцидент произошел рано утром в воскресенье около одного из ресторанов Нью-Йорка. 29-летний Бойд вступил в конфликт с вооруженным преступником, который произвел два выстрела. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.
Бойд был доставлен на машине скорой помощи в больницу Бельвью. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Полиция ведет расследование произошедшего.
Бойд проводит свой первый сезон в составе "Джетс" после подписания контракта на один год на сумму 1,6 млн долларов. Однако спортсмен не играл из-за травмы плеча, полученной в предсезонных встречах. Ранее он выступал за клубы "Миннесота Вайкингс", "Аризона Кардиналс" и "Хьюстон Тексанс".
