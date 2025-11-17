https://ria.ru/20251117/boyd-2055435740.html
Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения
Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения
Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс" Крис Бойд находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в живот, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 17.11.2025
2025-11-17T12:47:00+03:00
2025-11-17T12:47:00+03:00
2025-11-17T12:47:00+03:00
нью-йорк (город)
национальная футбольная лига (нфл)
огнестрельное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055432674_0:0:969:546_1920x0_80_0_0_1530e553f7494ed9d3af465d06cbe395.jpg
/20251115/one-2055152170.html
нью-йорк (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055432674_0:0:861:645_1920x0_80_0_0_10a8873a83e8e8c9b621e2cad21f99cb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), национальная футбольная лига (нфл), огнестрельное оружие
Нью-Йорк (город), Национальная футбольная лига (НФЛ), огнестрельное оружие
Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения
Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в живот
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс" Крис Бойд находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в живот, сообщает ESPN.
Инцидент произошел рано утром в воскресенье около одного из ресторанов Нью-Йорка. 29-летний Бойд вступил в конфликт с вооруженным преступником, который произвел два выстрела. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.
Бойд был доставлен на машине скорой помощи в больницу Бельвью. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Полиция ведет расследование произошедшего.
Бойд проводит свой первый сезон в составе "Джетс" после подписания контракта на один год на сумму 1,6 млн долларов. Однако спортсмен не играл из-за травмы плеча, полученной в предсезонных встречах. Ранее он выступал за клубы "Миннесота Вайкингс", "Аризона Кардиналс" и "Хьюстон Тексанс".