Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс" Крис Бойд находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в живот, сообщает ESPN.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье около одного из ресторанов Нью-Йорка. 29-летний Бойд вступил в конфликт с вооруженным преступником, который произвел два выстрела. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.

Бойд был доставлен на машине скорой помощи в больницу Бельвью. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Полиция ведет расследование произошедшего.