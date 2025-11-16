Рейтинг@Mail.ru
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Единоборства
 
07:20 16.11.2025 (обновлено: 07:21 16.11.2025)
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Карлос Пратес сотворил красивый нокаут на 322-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
единоборства
спорт
спорт — видео
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
леон эдвардс
бенуа сен-дени
бенеил дариуш
/20251116/kopylov--2055248749.html
спорт, спорт — видео, смешанные боевые искусства (мма), ufc, леон эдвардс, бенуа сен-дени , бенеил дариуш, шон брэди
Единоборства, Спорт, Спорт — видео, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Леон Эдвардс, Бенуа Сен-Дени , Бенеил Дариуш, Шон Брэди
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке

Экс-чемпиона UFC Леона Эдвардса отправили в нокаут на турнире в Нью-Йорке

© Официальный ВК-аккаунт UFC Официальный постер UFC 322
Официальный постер UFC 322 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Официальный ВК-аккаунт UFC
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Карлос Пратес сотворил красивый нокаут на 322-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке.
В рамках основного карда он во втором раунде досрочно победил экс-чемпиона лиги в полусреднем весе Леона Эдвардса. До сегодняшнего дня британец, потерпевший третье поражение кряду, ни разу не проигрывал нокаутом.
Позднее на турнире непобежденный эквадорец Майкл Мораес в дебюте боя разбил американца Шона Брэди и стал главным претендентом в полусреднем весе.
Что касается первого боя основного карда, то французский легковес Бенуа Сен-Дени на первой же минуте нокаутировал Бенила Дариуша из США.
В главном событии UFC 322 бывший чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев разделит октагон с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, которому принадлежит чемпионский титул в полусреднем дивизионе.
Афиша боя Романа Копылова на UFC 322 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Роман Копылов уступил бразильцу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке
16 ноября, 05:36
 
ЕдиноборстваСпортСпорт — видеоСмешанные боевые искусства (ММА)UFCЛеон ЭдвардсБенуа Сен-ДениБенеил ДариушШон Брэди
 
