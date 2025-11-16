https://ria.ru/20251116/ufc-2055252468.html
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Карлос Пратес сотворил красивый нокаут на 322-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в...
Американцев и британца отправили в глухие нокауты на UFC 322 в Нью-Йорке
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Карлос Пратес сотворил красивый нокаут на 322-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке.
В рамках основного карда он во втором раунде досрочно победил экс-чемпиона лиги в полусреднем весе Леона Эдвардса. До сегодняшнего дня британец, потерпевший третье поражение кряду, ни разу не проигрывал нокаутом.
Позднее на турнире непобежденный эквадорец Майкл Мораес в дебюте боя разбил американца Шона Брэди и стал главным претендентом в полусреднем весе.
Что касается первого боя основного карда, то французский легковес Бенуа Сен-Дени на первой же минуте нокаутировал Бенила Дариуша из США.
В главном событии UFC 322 бывший чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев разделит октагон с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, которому принадлежит чемпионский титул в полусреднем дивизионе.