Овечкин пожелал Махачеву удачи в бою за титул UFC

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Исламу Махачеву в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории.
"Ислам, привет! Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем за тебя болеть, переживать, знай это. Всего самого наилучшего, покажи класс!" - сказал Овечкин в видео, опубликованном в Telegram-канале UFC Eurasia.
На счету 34-летнего Махачева 27 побед и одно поражение. В мае россиянин освободил титул чемпиона UFC в легком весе и перешел в полусредний дивизион. В активе 29-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения. Он завоевал титул в полусреднем весе на турнире UFC 315 в Монреале, победив американца палестинского происхождения Белала Мухаммада единогласным решением судей.
