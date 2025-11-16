Овечкин пожелал Махачеву удачи в бою за титул UFC

«

"Ислам, привет! Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем за тебя болеть, переживать, знай это. Всего самого наилучшего, покажи класс!" - сказал Овечкин в видео, опубликованном в Telegram-канале UFC Eurasia.