Овечкин пожелал Махачеву удачи в бою за титул UFC
01:46 16.11.2025 (обновлено: 04:59 16.11.2025)
Овечкин пожелал Махачеву удачи в бою за титул UFC
спорт, александр овечкин, ислам махачев, вашингтон кэпиталз, ufc, национальная хоккейная лига (нхл), вокруг спорта
Единоборства, Спорт, Александр Овечкин, Ислам Махачев, Вашингтон Кэпиталз, UFC, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вокруг спорта
Овечкин пожелал Махачеву удачи в бою за титул UFC

Овечкин пожелал Махачеву удачи в бою с Делла Маддаленой

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Исламу Махачеву в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории.
Поединок состоится воскресным утром по московскому времени. Он возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке. Ранее Махачев рассказал, что Овечкин является его любимым хоккеистом, и выразил надежду на скорую встречу с ним.
"Ислам, привет! Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем за тебя болеть, переживать, знай это. Всего самого наилучшего, покажи класс!" - сказал Овечкин в видео, опубликованном в Telegram-канале UFC Eurasia.
На счету 34-летнего Махачева 27 побед и одно поражение. В мае россиянин освободил титул чемпиона UFC в легком весе и перешел в полусредний дивизион. В активе 29-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения. Он завоевал титул в полусреднем весе на турнире UFC 315 в Монреале, победив американца палестинского происхождения Белала Мухаммада единогласным решением судей.
Афиша Ислама Махачева на UFC 322 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Махачев уложился в вес перед чемпионским боем на UFC 322
14 ноября, 17:37
 
ЕдиноборстваСпортАлександр ОвечкинИслам МахачевВашингтон КэпиталзUFCНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вокруг спорта
 
