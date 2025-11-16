"Рейнджерс" по буллитам обыграли "Коламбус", у Панарина передача

https://ria.ru/20251116/khokkey-2055250059.html
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбу в основное время матча забросил Мика Зибанеджад (26-я), автором победного буллита стал Джей Ти Миллер. У "Коламбуса" автором гола стал российский нападающий Дмитрий Воронков (36).
Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и заблокировал три броска. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 24 и был признан первой звездой матча.
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Форвард "Блю Джекетс" Егор Чинахов применил один силовой прием. Защитник "мундиров" Иван Проворов дважды бросил в створ ворот и заблокировал два броска.
"Рейнджерс" одержали третью победу подряд. "Коламбус" потерпел пятое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ.