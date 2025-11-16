Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" по буллитам обыграли "Коламбус", у Панарина передача
16.11.2025
Хоккей
 
06:12 16.11.2025
"Рейнджерс" по буллитам обыграли "Коламбус", у Панарина передача
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T06:12:00+03:00
2025-11-16T06:12:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
коламбус блю джекетс
артемий панарин
игорь шестеркин
владислав гавриков
кирилл марченко
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, коламбус блю джекетс, артемий панарин, игорь шестеркин, владислав гавриков, кирилл марченко, дмитрий воронков, егор чинахов, иван проворов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Коламбус Блю Джекетс, Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Иван Проворов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Коламбус
1 : 20:1
Рейнджерс
35:20 • Дмитрий Воронков
(Зак Веренски, Кирилл Марченко)
65:01 • Кирилл Марченко (П)
25:42 • Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
65:01 • Винсент Трочек (П)
65:01 • Джей Ти Миллер (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбу в основное время матча забросил Мика Зибанеджад (26-я), автором победного буллита стал Джей Ти Миллер. У "Коламбуса" автором гола стал российский нападающий Дмитрий Воронков (36).
Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и заблокировал три броска. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 24 и был признан первой звездой матча.
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Форвард "Блю Джекетс" Егор Чинахов применил один силовой прием. Защитник "мундиров" Иван Проворов дважды бросил в створ ворот и заблокировал два броска.
"Рейнджерс" одержали третью победу подряд. "Коламбус" потерпел пятое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ.
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джекетс
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Владислав Гавриков
Кирилл Марченко
Дмитрий Воронков
Егор Чинахов
Иван Проворов
 
Матч-центр
 
