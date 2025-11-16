Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от очередного поражения

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе "Нью-Джерси" шайбы в основное время матча забросили российский нападающий Арсений Грицюк (6-я минута) и Люк Хьюз (18). Автором победного буллита стал Шимон Немец. У "Вашингтона" голами отметились Коннор Макмайкл (41) и российский нападающий Александр Овечкин (49).
Овечкин также отличился голевой передачей. 40-летний форвард в матче с "Девилз" провел на ледовой площадке 15 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов. Игра с "Нью-Джерси" стала для капитана "Вашингтона" пятой в розыгрыше чемпионата, в которой он набрал минимум два очка. Всего в 18 матчах сезона-2025/26 НХЛ он набрал 14 очков (5 голов и 9 передач).
"Вашингтон" потерпел восьмое поражение в десяти последних матчах чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" одержал четвертую победу в пяти последних играх сезона.
