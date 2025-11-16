Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от очередного поражения
Хоккей
 
06:02 16.11.2025
Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от очередного поражения
Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от очередного поражения
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
/20251116/khokkey-2055247884.html
Новости
Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от очередного поражения

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Нью-Джерси
41:00 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
48:29 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
05:05 • Арсений Грицюк
(Люк Хьюз, Пол Коттер)
17:46 • Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Йеспер Братт)
65:01 • Йеспер Братт (П)
65:01 • Шимон Немец (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе "Нью-Джерси" шайбы в основное время матча забросили российский нападающий Арсений Грицюк (6-я минута) и Люк Хьюз (18). Автором победного буллита стал Шимон Немец. У "Вашингтона" голами отметились Коннор Макмайкл (41) и российский нападающий Александр Овечкин (49).
Овечкин также отличился голевой передачей. 40-летний форвард в матче с "Девилз" провел на ледовой площадке 15 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов. Игра с "Нью-Джерси" стала для капитана "Вашингтона" пятой в розыгрыше чемпионата, в которой он набрал минимум два очка. Всего в 18 матчах сезона-2025/26 НХЛ он набрал 14 очков (5 голов и 9 передач).
"Вашингтон" потерпел восьмое поражение в десяти последних матчах чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" одержал четвертую победу в пяти последних играх сезона.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
16 ноября, 05:21
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
