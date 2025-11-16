https://ria.ru/20251116/khokkey-2055247884.html
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T05:21:00+03:00
2025-11-16T05:21:00+03:00
2025-11-16T05:28:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049025386_0:0:1539:867_1920x0_80_0_0_9e38c0ab9c5b8229b97a9663c1ed856b.jpg
/20250405/tablitsa-luchshikh-bombardirov-nkhl-na-segodnya-1841381783.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049025386_0:0:1539:1155_1920x0_80_0_0_5833ccbf83ba88019e192f6583706255.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 902-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги