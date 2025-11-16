Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
05:21 16.11.2025 (обновлено: 05:28 16.11.2025)
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил...
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 902-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Нью-Джерси
41:00 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
48:29 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
05:05 • Арсений Грицюк
(Люк Хьюз, Пол Коттер)
17:46 • Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Йеспер Братт)
65:01 • Йеспер Братт (П)
65:01 • Шимон Немец (П)
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Нью-Джерси" стала для него 902-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
