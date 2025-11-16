Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:16 16.11.2025
Две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
хоккей
спорт
брэндон саад
ноа ханифин
томаш гертл
вегас голден найтс
сент-луис блюз
даллас старз
/20251116/khokkey-2055247884.html
Две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

"Вегас" обыграл "Сент-Луис" в матче НХЛ благодаря двум передачам Дорофеева

Российский хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев (слева) в матче НХЛ
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (13-я минута), Брэден Боуман (15), для которого гол стал первым в карьере в НХЛ, Ноа Ханифин (21) и Томаш Гертл (52). У "Сент-Луиса" отличился Филип Броберг (56).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Сент-Луис
1 : 4
Вегас
55:57 • Филип Броберг
(Роберт Томас, Jimmy Snuggerud)
12:52 • Брэндон Саад
(Рейли Смит, Бретт Хауден)
14:58 • Braeden Bowman
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
20:36 • Ноа Ханифин
(Зак Уайтклауд, Рейли Смит)
51:20 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев оформил ассистентский дубль. В текущем сезоне он набрал 13 очков (10 голов + 3 передачи) в 17 матчах.
"Вегас", набрав 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Сент-Луис" (16) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче "Даллас Старз" дома переиграл "Филадельфию Флайерз" со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Российский защитник Илья Любушкин отметился передачей в составе победившей команды.
