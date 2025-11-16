Две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (13-я минута), Брэден Боуман (15), для которого гол стал первым в карьере в НХЛ, Ноа Ханифин (21) и Томаш Гертл (52). У "Сент-Луиса" отличился Филип Броберг (56).
16 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
55:57 • Филип Броберг
(Роберт Томас, Jimmy Snuggerud)
12:52 • Брэндон Саад
14:58 • Braeden Bowman
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
20:36 • Ноа Ханифин
51:20 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев оформил ассистентский дубль. В текущем сезоне он набрал 13 очков (10 голов + 3 передачи) в 17 матчах.
"Вегас", набрав 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Сент-Луис" (16) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче "Даллас Старз" дома переиграл "Филадельфию Флайерз" со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Российский защитник Илья Любушкин отметился передачей в составе победившей команды.
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
16 ноября, 05:21