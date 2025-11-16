https://ria.ru/20251116/demin-2055264257.html
Демин встретился с Овечкиным после матча НХЛ
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин посетил матч "Вашингтон Кэпиталз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и встретился с... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T09:53:00+03:00
спорт
россия
егор демин
хоккей
александр овечкин
бруклин нетс
вашингтон кэпиталз
нью-джерси девилз
россия
Демин встретился с Овечкиным после матча НХЛ
