Демин встретился с Овечкиным после матча НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:53 16.11.2025 (обновлено: 09:58 16.11.2025)
Демин встретился с Овечкиным после матча НХЛ
Демин встретился с Овечкиным после матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Демин встретился с Овечкиным после матча НХЛ
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин посетил матч "Вашингтон Кэпиталз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и встретился с... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Александр Овечкин и Егор Демин
Александр Овечкин и Егор Демин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Телеграм-канал Егора Демина
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин посетил матч "Вашингтон Кэпиталз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и встретился с нападающим Александром Овечкиным.
В воскресенье "Вашингтон" дома в серии буллитов уступил "Нью-Джерси Девилз" (2:3 Б). Овечкин отметился голом и передачей. В ночь на 18 ноября "Бруклин" сыграет против "Вашингтон Уизардс" на выезде в матче регулярного чемпионата НБА.
"Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру", - написал Демин в своем Telegram-канале, опубликовав совместные фотографии.
Спортсмены обменялись джерси, оба играют в своих клубах под восьмым номером.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
