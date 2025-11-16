Боснийцы и австрийцы в очном матче определят участника чемпионата мира

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины победила команду Румынии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы H в Зенице завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эдин Джеко (49-я минута), Эсмир Байрактаревич (80), для которого этот гол стал первым за сборную Боснии и Герцеговины, а также Харис Табакович (90+4). У команды Румынии мяч забил Даниэль Бырлиджа (17). На 67-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер показал красную карточку румынскому форварду Денису Дрэгушу.

Сборная Боснии и Герцеговины, набрав 14 очков, занимает второе место в группе H, отставая от австрийцев на 2 балла. Сборная Румынии с 10 очками идет третьей. Следом идут киприоты (8 очков) и команда Сан-Марино, не набравшая очков.