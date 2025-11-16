Рейтинг@Mail.ru
Боснийцы и австрийцы в очном матче определят участника чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Футбол
 
00:58 16.11.2025 (обновлено: 04:58 16.11.2025)
Боснийцы и австрийцы в очном матче определят участника чемпионата мира
Боснийцы и австрийцы в очном матче определят участника чемпионата мира
Сборная Боснии и Герцеговины победила команду Румынии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T00:58:00+03:00
2025-11-16T04:58:00+03:00
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, майкл оливер, эдин джеко, денис дрэгуш, босния и герцеговина, румыния, австрия
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026, Майкл Оливер, Эдин Джеко, Денис Дрэгуш, Босния и Герцеговина, Румыния, Австрия
Боснийцы и австрийцы в очном матче определят участника чемпионата мира

Сборная Боснии и Герцеговины победила румын в матче отбора чемпионата мира

© Getty Images / Jonathan MoscropЭдин Джеко
Эдин Джеко - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / Jonathan Moscrop
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины победила команду Румынии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы H в Зенице завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эдин Джеко (49-я минута), Эсмир Байрактаревич (80), для которого этот гол стал первым за сборную Боснии и Герцеговины, а также Харис Табакович (90+4). У команды Румынии мяч забил Даниэль Бырлиджа (17). На 67-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер показал красную карточку румынскому форварду Денису Дрэгушу.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
15 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Босния и Герцеговина
3 : 1
Румыния
49‎’‎ • Эдин Джеко
79‎’‎ • Esmir Bajraktarevic
(Бенджамин Тахирович)
90‎’‎ • Харис Табакович
17‎’‎ • Даниэль Бырлиджа
(Валентин Михайла)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Боснии и Герцеговины, набрав 14 очков, занимает второе место в группе H, отставая от австрийцев на 2 балла. Сборная Румынии с 10 очками идет третьей. Следом идут киприоты (8 очков) и команда Сан-Марино, не набравшая очков.
Обладатель прямой путевки на чемпионат мира от группы H определится в матче сборных Австрии и Боснии и Герцеговины 18 ноября. Румыны благодаря успешному выступлению в Лиге наций поборются за попадание на мировое первенство в плей-офф.
