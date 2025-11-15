Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" считает, что поможет только тренер-иностранец, сказал Червиченко - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
15:00 15.11.2025
"Спартак" считает, что поможет только тренер-иностранец, сказал Червиченко
"Спартак" считает, что поможет только тренер-иностранец, сказал Червиченко
"Спартак" считает, что поможет только тренер-иностранец, сказал Червиченко

Червиченко: "Спартак" видит панацеей счастья выбор тренеров-иностранцев

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Червиченко
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководители московского "Спартака" видят панацеей для достижения счастливой жизни приглашение только тренера-иностранца, но в России трудно назвать специалиста, который гарантированно приведет команду к успеху, заявил РИА Новости экс-владелец и президент столичного футбольного клуба Андрей Червиченко.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Для того, чтобы выбрать главного тренера, в "Спартаке" сидят специальные люди, причем штат их огромен. И они получают очень хорошие деньги для того, чтобы ответить на вопрос, какой человек нужен клубу. В принципе, у руководства "Спартака" есть свое видение счастливой жизни, то есть им кажется, что панацея от всего - иностранцы. И если они следуют в этом же фарватере, то это одна история. Но и я лично тоже задаю вопрос, есть ли такой российский специалист, который точно, безошибочно и вопреки всему сделает то, о чем мечтают спартаковцы", - сказал Червиченко.
"Сделает команду лидером и поставит интересный футбол. Я такого не знаю. Есть, конечно, тренеры, у которых может это получиться, а может и не получиться. Это не та ситуация, когда топ-клубы берут, например, (итальянца) Карло Анчелотти и знают, что в течение пары сезонов они гарантированно выиграют национальное первенство, Лигу чемпионов и еще какой-нибудь турнир. У нас нет такого тренера, который стоит очень дорого, но к которому обращаешься и получаешь определенное качество", - отметил собеседник агентства.
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ
