"Спартак" считает, что поможет только тренер-иностранец, сказал Червиченко

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководители московского "Спартака" видят панацеей для достижения счастливой жизни приглашение только тренера-иностранца, но в России трудно назвать специалиста, который гарантированно приведет команду к успеху, заявил РИА Новости экс-владелец и президент столичного футбольного клуба Андрей Червиченко.