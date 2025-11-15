Три очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Роли и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников (5-я и 6-я минуты), по разу отличились Тэйлор Холл (47) и Себастьян Ахо (65). За "Ванкувер" шайбы забросили Макс Сассон (3), Элиас Петтерссон (10) и Конор Гарленд (24).
15 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
04:20 • Андрей Свечников
05:14 • Андрей Свечников
46:26 • Тейлор Холл
64:29 • Себастьян Ахо
02:45 • Макс Сассон
(Маккензи Макичерн, Линус Карлссон)
09:14 • Элиас Петтерссон
23:13 • Конор Гарланд
Свечников также отметился голевой передачей на Холла, набрав три очка, он был признан первой звездой встречи. Всего 25-летний россиянин набрал 10 (6+4) очков в 17 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский голкипер "Каролины" Петр Кочетков отразил 14 бросков по своим воротам из 17, защитник Александр Никишин результативными действиями не отметился.
"Каролина" (24 очка) занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Ванкувер" (18) располагается на седьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Филадельфия Флайерз" на выезде обыграла "Сент-Луис Блюз" в серии буллитов со счетом 6:5 (1:2, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0).