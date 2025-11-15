Рейтинг@Mail.ru
Шатаут Шила помог "Барысу" обыграть "Локомотив" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
19:35 15.11.2025
Шатаут Шила помог "Барысу" обыграть "Локомотив" в матче КХЛ
Астанинский "Барыс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ярославль
Шатаут Шила помог "Барысу" обыграть "Локомотив" в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Астанинский "Барыс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 2:0). Голами отметились Алихан Омирбеков (19-я минута), Семен Симонов (47), Ансар Шайхмедденов (51) и Эмиль Галимов (55). Голкипер казахстанской команды Адам Шил отразил 27 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.
"Барыс", набрав 23 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Локомотив" с 38 баллами возглавляет Западную конференцию.
В следующем матче "Барыс" сыграет с "Сочи" в гостях 17 ноября. В этот же день "Локомотив" примет уфимский "Салават Юлаев".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
0 : 4
Барыс
18:59 • Алихан Омирбеков
(Рейли Уолш, Кирилл Савицкий)
46:03 • Semyon Simonov
(Мэйсон Морелли)
50:49 • Ансар Шайхмедденов
(Данияр Самат, Эмиль Галимов)
54:41 • Эмиль Галимов
(Динмухамед Каиржан, Тайс Томпсон)
ХоккейСпортЯрославльЭмиль ГалимовКХЛ 2025-2026Локомотив (Ярославль)БарысАнонсы и трансляции матчей
 
