Астанинский "Барыс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T19:35:00+03:00
хоккей
спорт
ярославль
эмиль галимов
континентальная хоккейная лига (кхл)
локомотив (ярославль)
барыс
анонсы и трансляции матчей
ярославль
2025
спорт, ярославль, эмиль галимов, континентальная хоккейная лига (кхл), локомотив (ярославль), барыс, анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Спорт, Ярославль, Эмиль Галимов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Локомотив (Ярославль), Барыс, Анонсы и трансляции матчей
Шатаут Шила помог "Барысу" обыграть "Локомотив" в матче КХЛ
Астанинский "Барыс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом"