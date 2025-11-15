"Голден Стэйт" c 49 очками Карри обыграл "Сан-Антонио" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Клуб "Голден Стэйт Уорриорз" на выезде обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата.

"Сан-Антонио" лидирует в группе C Западной конференции, "Голден Стэйт" занимает пятое место. Все участники этой группы имеют на своем счету по одной победе и одному поражению.