"Голден Стэйт" c 49 очками Карри обыграл "Сан-Антонио" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Клуб "Голден Стэйт Уорриорз" на выезде обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата.
Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась со счетом 109:108 (18:20, 29:25, 30:34, 32:29) в пользу "Голден Стэйт". В составе победителей 49 очков набрал Стефен Карри. В составе "Сан-Антонио" дабл-дабл оформили Виктор Вембаньяма (26 очков + 12 подборов) и Де'Аарон Фокс (24 очка + 10 передач).
"Клипперс" вышли в плей-офф НБА напрямую
14 апреля, 01:41
"Сан-Антонио" лидирует в группе C Западной конференции, "Голден Стэйт" занимает пятое место. Все участники этой группы имеют на своем счету по одной победе и одному поражению.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
Результаты других матчей:
"Голден Стэйт" обыграл "Мемфис" и вышел в плей-офф НБА
16 апреля, 08:57
Восточная конференция, группа B
"Детройт Пистонс" - "Филадельфия Сиксерс" - 114:105;
Восточная конференция, группа С
"Нью-Йорк Никс" - "Майами Хит" - 140:132;
"Милуоки Бакс" - "Шарлотт Хорнетс" - 147:134 OT;
Западная конференция, группа A
"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче Кубка НБА
1 ноября, 08:24
"Миннесота Тимбервулвз" - "Сакраменто Кингз" - 124:110;
Западная конференция, группа B
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 104:118;
"Даллас Маверикс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 127:133;
Западная конференция, группа C
"Хьюстон Рокетс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 140:116.
"Голден Стэйт" обыграл "Даллас" в матче НБА, Карри набрал 30 очков
24 февраля, 02:11