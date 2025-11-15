https://ria.ru/20251115/bosniyaigertsegovina-rumyniya-smotret-onlayn-2055198008.html
Босния и Герцеговина — Румыния: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ 15 ноября
Босния и Герцеговина — Румыния: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ 15 ноября - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Босния и Герцеговина — Румыния: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ 15 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T22:00:00+03:00
2025-11-15T22:00:00+03:00
2025-11-15T22:00:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
босния и герцеговина
румыния
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284551_0:233:1080:841_1920x0_80_0_0_b4f16e879eb6a82a87311a950fd1cde5.jpg
/20251112/rossiya-peru-2054603816.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284551_0:132:1080:942_1920x0_80_0_0_d31f9d9777cf5755d1790326e87c9c44.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, босния и герцеговина, румыния, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026, Босния и Герцеговина, Румыния, Анонсы и трансляции матчей