Рейтинг@Mail.ru
Червиченко назвал Станковича странным персонажем - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/stankovich-2055011940.html
Червиченко назвал Станковича странным персонажем
Червиченко назвал Станковича странным персонажем - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Червиченко назвал Станковича странным персонажем
Уволенный с поста главного тренера московского "Спартака" серб Деян Станкович останется в памяти в большей степени как странный персонаж, который часто затевал... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T15:38:00+03:00
2025-11-14T15:38:00+03:00
спорт
грозный
россия
андрей червиченко
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050587377_0:101:2305:1398_1920x0_80_0_0_000702a189f28d31c28dddfd59d7dd9d.jpg
/20250512/futbol-2016536674.html
/20251111/romanov-2054322445.html
грозный
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050587377_298:0:2305:1505_1920x0_80_0_0_60560eb39c473280872208d8d183f417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, грозный, россия, андрей червиченко, кубок россии по футболу
Спорт, Грозный, Россия, Андрей Червиченко, Кубок России по футболу
Червиченко назвал Станковича странным персонажем

Бывший владелец «Спартака» Червиченко назвал Станковича странным персонажем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеян Станкович
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Деян Станкович. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Уволенный с поста главного тренера московского "Спартака" серб Деян Станкович останется в памяти в большей степени как странный персонаж, который часто затевал скандалы с судьями и другими участниками футбольных матчей, заявил РИА Новости бывший владелец и президент столичного клуба Андрей Червиченко.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Спартак" может расторгнуть контракт со Станковичем, пишут СМИ
12 мая, 17:04
"Я думаю, что Станкович вряд ли оставил о себе негативную память. Но лично для меня он выглядел как очень странный персонаж, который мне больше запомнился своими скандалами, "плясками святого Витта" на бровке, криками и воплями. Скандалами с судьями и с кем только можно. И в конце он еще и добавил перчика даже и в общении с корреспондентом (после матча в Грозном с "Ахматом" - ред.)", - сказал Червиченко.
"Причем, как мне рассказали, если полностью посмотреть запись и послушать все то, что он еще и по-сербски наговорил, то совсем странно, как он вообще еще умудрился уехать из этого региона", - подчеркнул собеседник агентства.
Червиченко в то же время отметил, что существовал и положительный период во время работы серба в столичном клубе.
"Был, конечно, какой-то позитивный момент, когда всем показалось, что сейчас в "Спартаке" все будет хорошо. Тогда, когда команда выдала серию из семи победных матчей (в чемпионате России). Но потом все это все-таки оказалось какой-то вспышкой на Солнце, которая ни к чему не привела. Один раз она блеснула и на этом все закончилось", - отметил Червиченко.
Станкович возглавил "Спартак" в июне 2024 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в РПЛ в сезоне-2024/25.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Исполняющим обязанности тренера "Спартака" стал Романов
11 ноября, 19:43
 
СпортГрозныйРоссияАндрей ЧервиченкоКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала