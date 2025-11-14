Червиченко назвал Станковича странным персонажем

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Уволенный с поста главного тренера московского "Спартака" серб Деян Станкович останется в памяти в большей степени как странный персонаж, который часто затевал скандалы с судьями и другими участниками футбольных матчей, заявил РИА Новости бывший владелец и президент столичного клуба Андрей Червиченко.

Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство " Спартака " выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

"Я думаю, что Станкович вряд ли оставил о себе негативную память. Но лично для меня он выглядел как очень странный персонаж, который мне больше запомнился своими скандалами, "плясками святого Витта" на бровке, криками и воплями. Скандалами с судьями и с кем только можно. И в конце он еще и добавил перчика даже и в общении с корреспондентом (после матча в Грозном с " Ахматом " - ред.)", - сказал Червиченко

"Причем, как мне рассказали, если полностью посмотреть запись и послушать все то, что он еще и по-сербски наговорил, то совсем странно, как он вообще еще умудрился уехать из этого региона", - подчеркнул собеседник агентства.

Червиченко в то же время отметил, что существовал и положительный период во время работы серба в столичном клубе.

"Был, конечно, какой-то позитивный момент, когда всем показалось, что сейчас в "Спартаке" все будет хорошо. Тогда, когда команда выдала серию из семи победных матчей (в чемпионате России). Но потом все это все-таки оказалось какой-то вспышкой на Солнце, которая ни к чему не привела. Один раз она блеснула и на этом все закончилось", - отметил Червиченко.