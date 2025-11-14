Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Единоборства
 
14:45 14.11.2025 (обновлено: 14:46 14.11.2025)
Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине
Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине
Новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин, сообщает The Sun. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
спорт, александр усик, wbo, бокс
Единоборства, Спорт, Александр Усик, WBO, Бокс
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин, сообщает The Sun.
Проба была взята у 33-летнего спортсмена антидопинговой организацией VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) 25 октября после поединка с британцем Фабио Уордли, который завершился поражением новозеландца. Сообщается, что в образцах был обнаружен метаболит кокаина - бензоилэкгонин.
Сам спортсмен сообщил, что на протяжении всего своего тренировочного лагеря его жена и дети находились с ним в Ирландии и Лондоне, что делает возможный контакт с этим веществом еще более неожиданным. Издание отмечает, что бензоилэкгонин может оставаться в моче около четырех дней, что означает, что Паркер мог употребить наркотик в решающую неделю подготовки к бою.
В случае подтверждения нарушения Паркеру может грозить дисквалификация до двух лет от Британского боксерского совета (BBBofC) и Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
В июле Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Паркером и абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком. Позднее WBO предоставила украинскому боксеру отсрочку для переговоров по проведению титульного поединка с Паркером из-за проблем со спиной. В сентябре организация продлила отсрочку Усику для переговоров с Паркером по проведению поединка до 90 дней.
На счету Паркера 40 боев (24 - нокаутом), четыре из которых завершились поражением.
ЕдиноборстваСпортАлександр УсикWBOБокс
 
