Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине

Проба была взята у 33-летнего спортсмена антидопинговой организацией VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) 25 октября после поединка с британцем Фабио Уордли, который завершился поражением новозеландца. Сообщается, что в образцах был обнаружен метаболит кокаина - бензоилэкгонин.

Сам спортсмен сообщил, что на протяжении всего своего тренировочного лагеря его жена и дети находились с ним в Ирландии и Лондоне, что делает возможный контакт с этим веществом еще более неожиданным. Издание отмечает, что бензоилэкгонин может оставаться в моче около четырех дней, что означает, что Паркер мог употребить наркотик в решающую неделю подготовки к бою.