Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине
Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер попался на кокаине
Новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин, сообщает The Sun. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
14.11.2025
2025-11-14T14:45:00+03:00
2025-11-14T14:46:00+03:00
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новозеландский экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин, сообщает The Sun.
Проба была взята у 33-летнего спортсмена антидопинговой организацией VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) 25 октября после поединка с британцем Фабио Уордли, который завершился поражением новозеландца. Сообщается, что в образцах был обнаружен метаболит кокаина - бензоилэкгонин.
Сам спортсмен сообщил, что на протяжении всего своего тренировочного лагеря его жена и дети находились с ним в Ирландии и Лондоне, что делает возможный контакт с этим веществом еще более неожиданным. Издание отмечает, что бензоилэкгонин может оставаться в моче около четырех дней, что означает, что Паркер мог употребить наркотик в решающую неделю подготовки к бою.
В случае подтверждения нарушения Паркеру может грозить дисквалификация до двух лет от Британского боксерского совета (BBBofC) и Антидопингового агентства Великобритании (UKAD
).
В июле Всемирная боксерская организация (WBO
) объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между Паркером и абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком
. Позднее WBO предоставила украинскому боксеру отсрочку для переговоров по проведению титульного поединка с Паркером из-за проблем со спиной. В сентябре организация продлила отсрочку Усику для переговоров с Паркером по проведению поединка до 90 дней.
На счету Паркера 40 боев (24 - нокаутом), четыре из которых завершились поражением.