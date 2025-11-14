Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Хосе" проиграл "Калгари", несмотря на 34 сейва Аскарова - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
07:43 14.11.2025 (обновлено: 07:51 14.11.2025)
"Сан-Хосе" проиграл "Калгари", несмотря на 34 сейва Аскарова
"Сан-Хосе" проиграл "Калгари", несмотря на 34 сейва Аскарова
"Калгари Флэймз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
спорт, блэйк коулман, ярослав аскаров, сан-хосе шаркс, калгари флэймз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Блэйк Коулман, Ярослав Аскаров, Сан-Хосе Шаркс, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Сан-Хосе" проиграл "Калгари", несмотря на 34 сейва Аскарова

"Сан-Хосе" проиграл "Калгари" в матче НХЛ

© Соцсети клуба НХЛ "Сан-Хосе Шаркс"Вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Калгари Флэймз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
Калгари
2 : 0
Сан-Хосе
25:46 • Блэйк Коулман
59:55 • Самуэл Гонзек
(Микаэль Баклунд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Калгари завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Блэйк Коулман (26-я минута) и Самуэль Гонзек (60).
Российский голкипер "акул" Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков по воротам и был признан второй звездой матча.
"Калгари" с 12 очками располагается на последней строчке Тихоокеанского дивизиона, "Сан-Хосе" (19 очков) идет пятым.
Исторический пас Марченко помог "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"
14 ноября, 06:24
 
ХоккейСпортБлэйк КоулманЯрослав АскаровСан-Хосе ШарксКалгари ФлэймзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
