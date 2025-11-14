Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Спартака" Порядин рассказал, как переживал из-за травмы - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
22:56 14.11.2025
Хоккеист "Спартака" Порядин рассказал, как переживал из-за травмы
Хоккеист "Спартака" Порядин рассказал, как переживал из-за травмы
Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Павел Порядин сообщил, что сложно переживал период своего отсутствия из-за травмы и выразил радость в связи с... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
спорт, москва, павел порядин, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Павел Порядин, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеист "Спартака" Порядин рассказал, как переживал из-за травмы

Игрок "Спартака" Порядин: во время травмы было тяжело, ждал своего возвращения

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Павел Порядин сообщил, что сложно переживал период своего отсутствия из-за травмы и выразил радость в связи с возвращением в состав "красно-белых".
Порядин получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Шанхайскими драконами" (7:6, в серии буллитов) 21 октября. После этого форвард пропустил восемь встреч. Игра с череповецкой "Северсталью" (3:4), которая состоялась в пятницу в Москве, стала для Порядина первой после отсутствия.
"Рад вернуться, соскучился. Тренировался, спал на арене, снова тренировался, ждал возвращения. Хорошо, что все оказалось легче, чем могло быть. Вернулся раньше. Конечно, психологически тяжело, когда приходилось смотреть матчи с трибуны. Отношусь к травмам грустно. Но семья меня поддержала, и жизнь так распорядилась, что надо было подумать над какими-то моментами и было время посмотреть со стороны и, так сказать, соскучиться и с новыми эмоциями помогать команде. Тот факт, что матчи против "Северстали" очень энергозатратны, - это одна из причин, почему я вернулся чуть пораньше. Через игру в любом случае проще вернуться, потому что на тренировках сложновато, когда ты один, без шайбы первое время. Хотелось вернуться как можно быстрее", - сказал Порядин журналистам.
Порядин отметился двумя голевыми передачами в матче с "Северсталью".
"Ошибки допустили детские. Сами себе их создаем. Может, хотим сделать что-то лучше, а надо идти от простого: слушать, что говорят, прислушиваться и делать это. Бывает так: пять раз хотел как лучше, ошибся, тебе не забивают, а бывает, одна ошибка - один гол. Вот такие у нас ситуации. Надо преодолевать это за счет работы, покопаться в себе каждому, спокойно подумать. Время для этого есть. Раз мы в таком положении, глупо смотреть на других, надо начинать с себя, в зеркало на себя посмотреть, проснувшись с утра. Все зависит от меня, от партнеров, надо переламывать", — добавил Порядин.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 4
Северсталь
07:15 • Иван Морозов
(Павел Порядин)
17:00 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
47:16 • Danil Pivchulin
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
13:14 • Yanni Kaldis
(Данил Веряев)
22:32 • Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
25:22 • Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
41:13 • Никита Камалов
(Ilya Kvochko, Илья Иванцов)
