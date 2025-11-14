Хоккеист "Спартака" Порядин рассказал, как переживал из-за травмы

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Павел Порядин сообщил, что сложно переживал период своего отсутствия из-за травмы и выразил радость в связи с возвращением в состав "красно-белых".

"Рад вернуться, соскучился. Тренировался, спал на арене, снова тренировался, ждал возвращения. Хорошо, что все оказалось легче, чем могло быть. Вернулся раньше. Конечно, психологически тяжело, когда приходилось смотреть матчи с трибуны. Отношусь к травмам грустно. Но семья меня поддержала, и жизнь так распорядилась, что надо было подумать над какими-то моментами и было время посмотреть со стороны и, так сказать, соскучиться и с новыми эмоциями помогать команде. Тот факт, что матчи против "Северстали" очень энергозатратны, - это одна из причин, почему я вернулся чуть пораньше. Через игру в любом случае проще вернуться, потому что на тренировках сложновато, когда ты один, без шайбы первое время. Хотелось вернуться как можно быстрее", - сказал Порядин журналистам.

Порядин отметился двумя голевыми передачами в матче с "Северсталью".