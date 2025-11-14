"Монреаль" Демидова проиграл со счетом 0:7, Любушкин подрался с канадцем

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" крупно проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). В составе "Далласа" шайбы забросили Уайатт Джонстон (15-я минута), Эса Линделль (24), Тайлер Сегин (28), Джейсон Робертсон (36, 37), Алекс Петрович (43) и Колин Блэквелл (55).

Российский защитник "Старз" Илья Любушкин отметился голевой передачей и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником "Монреаля" Арбером Джекаем. Нападающий "Канадиенс" Иван Демидов нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал один бросок и завершил встречу с показателем полезности "минус 2".