"Монреаль" Демидова проиграл со счетом 0:7, Любушкин подрался с канадцем
Хоккей
 
05:57 14.11.2025
"Монреаль" Демидова проиграл со счетом 0:7, Любушкин подрался с канадцем
"Монреаль" Демидова проиграл со счетом 0:7, Любушкин подрался с канадцем
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, даллас старз, иван демидов, илья любушкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Даллас Старз, Иван Демидов, Илья Любушкин
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" крупно проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
0 : 7
Даллас
14:21 • Уайтт Джонстон
(Роопе Хинц, Микко Рантанен)
23:50 • Эса Линделл
(Миро Хеисканен, Радек Факса)
27:10 • Тайлер Сегуин
(Джейсон Робертсон, Лиан Биксель)
35:10 • Джейсон Робертсон
(Томас Харли, Микко Рантанен)
36:49 • Джейсон Робертсон
(Justin Hryckowian, Маврик Бург)
42:01 • Александр Петрович
(Радек Факса, Колин Блэквелл)
54:40 • Колин Блэквелл
(Радек Факса, Илья Любушкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). В составе "Далласа" шайбы забросили Уайатт Джонстон (15-я минута), Эса Линделль (24), Тайлер Сегин (28), Джейсон Робертсон (36, 37), Алекс Петрович (43) и Колин Блэквелл (55).
Российский защитник "Старз" Илья Любушкин отметился голевой передачей и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником "Монреаля" Арбером Джекаем. Нападающий "Канадиенс" Иван Демидов нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал один бросок и завершил встречу с показателем полезности "минус 2".
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Оттавы Сенаторз" обыграли "Бостон Брюинз" (5:3), "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме проиграл "Лос-Анджелес Кингз" (3:4 ОТ), а "Детройт Ред Уингз" одолел "Анахайм Дакс" (6:3).
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Монреаль Канадиенс Даллас Старз Иван Демидов Илья Любушкин
 
