"Монреаль" Демидова проиграл со счетом 0:7, Любушкин подрался с канадцем

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). В составе "Далласа" шайбы забросили Уайатт Джонстон (15-я минута), Эса Линделль (24), Тайлер Сегин (28), Джейсон Робертсон (36, 37), Алекс Петрович (43) и Колин Блэквелл (55).
Российский защитник "Старз" Илья Любушкин отметился голевой передачей и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником "Монреаля" Арбером Джекаем. Нападающий "Канадиенс" Иван Демидов нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал один бросок и завершил встречу с показателем полезности "минус 2".
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Оттавы Сенаторз" обыграли "Бостон Брюинз" (5:3), "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме проиграл "Лос-Анджелес Кингз" (3:4 ОТ), а "Детройт Ред Уингз" одолел "Анахайм Дакс" (6:3).
