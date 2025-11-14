https://ria.ru/20251114/formula-2055100024.html
Стала известна стоимость команд "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Суммарная стоимость десяти команд "Формулы-1" в 2025 году составила 34,2 миллиарда долларов, сообщается в аккаунте Sportico в соцсети X. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T23:50:00+03:00
2025-11-14T23:50:00+03:00
2025-11-14T23:51:00+03:00
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Суммарная стоимость десяти команд "Формулы-1" в 2025 году составила 34,2 миллиарда долларов, сообщается в аккаунте
Sportico в соцсети X.
"Феррари" стала самой дорогой командой "Формулы-1" третий год подряд. С 2024 года стоимость "конюшни", которая не выигрывала титул с 2007 года, выросла на 34% и достигла 6,4 миллиарда долларов. Второе место заняла команда "Мерседес" (5,88 млрд, +49%), третье - "Макларен" (4,73 млрд, +78%).
Стоимость остальных команд: 4. "Ред Булл" (4,32 млрд, +23%); 5. "Астон Мартин" (3 млрд, +45%); 6. "Уильямс" (1,14 млрд; +73%); 7. "Альпин" (2,08 млрд, +68%); 8. Racing Bulls (2,05 млрд, +68%); 9. "Кик Заубер" (1,88 млрд, +57%); 10. "Хаас" (1,66 млрд, +65%).
Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет 20-22 ноября в Лас-Вегасе
. В Кубке конструкторов у досрочно победившего "Макларена" 756 очков, следом в первой пятерке располагаются "Мерседес" (398), "Ред Булл" (366), "Феррари" (362) и "Уильямс" (111). В зачете пилотов лидирует британец Ландо Норрис из "Макларена" (390), вторым идет его партнер по команде Оскар Пиастри (366 очков) из Австралии
. Третье место занимает действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (341).