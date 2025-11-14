Рейтинг@Mail.ru
Стала известна стоимость команд "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Формула-1
 
23:50 14.11.2025 (обновлено: 23:51 14.11.2025)
Стала известна "Формулы-1"
Стала известна стоимость команд "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Стала известна стоимость команд "Формулы-1"
Суммарная стоимость десяти команд "Формулы-1" в 2025 году составила 34,2 миллиарда долларов, сообщается в аккаунте Sportico в соцсети X. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
формула-1
спорт
лас-вегас
австралия
Новости
спорт, лас-вегас, австралия
Формула-1, Спорт, Лас-Вегас, Австралия
Стала известна стоимость команд "Формулы-1"

Sportico: стоимость команд "Формулы-1" в 2025 году составила 34,2 млрд долларов

Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"
Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Суммарная стоимость десяти команд "Формулы-1" в 2025 году составила 34,2 миллиарда долларов, сообщается в аккаунте Sportico в соцсети X.
"Феррари" стала самой дорогой командой "Формулы-1" третий год подряд. С 2024 года стоимость "конюшни", которая не выигрывала титул с 2007 года, выросла на 34% и достигла 6,4 миллиарда долларов. Второе место заняла команда "Мерседес" (5,88 млрд, +49%), третье - "Макларен" (4,73 млрд, +78%).
Стоимость остальных команд: 4. "Ред Булл" (4,32 млрд, +23%); 5. "Астон Мартин" (3 млрд, +45%); 6. "Уильямс" (1,14 млрд; +73%); 7. "Альпин" (2,08 млрд, +68%); 8. Racing Bulls (2,05 млрд, +68%); 9. "Кик Заубер" (1,88 млрд, +57%); 10. "Хаас" (1,66 млрд, +65%).
Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет 20-22 ноября в Лас-Вегасе. В Кубке конструкторов у досрочно победившего "Макларена" 756 очков, следом в первой пятерке располагаются "Мерседес" (398), "Ред Булл" (366), "Феррари" (362) и "Уильямс" (111). В зачете пилотов лидирует британец Ландо Норрис из "Макларена" (390), вторым идет его партнер по команде Оскар Пиастри (366 очков) из Австралии. Третье место занимает действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (341).
Норрис увеличил отрыв от Пиастри в зачете пилотов "Формулы-1"
9 ноября, 22:18
Формула-1 Спорт Лас-Вегас Австралия
 
Матч-центр
 
