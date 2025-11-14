Стала известна стоимость команд "Формулы-1"

"Феррари" стала самой дорогой командой "Формулы-1" третий год подряд. С 2024 года стоимость "конюшни", которая не выигрывала титул с 2007 года, выросла на 34% и достигла 6,4 миллиарда долларов. Второе место заняла команда "Мерседес" (5,88 млрд, +49%), третье - "Макларен" (4,73 млрд, +78%).