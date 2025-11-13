Суд проведет новое слушание по делу Промеса 23 декабря

ГААГА, 13 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама проведет следующее досудебное слушание по делу нидерландского футболиста, бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса 23 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.
"Новое предварительное слушание назначено на 23 декабря", - сказала Бурлесон в ответ на вопрос агентства о дате нового заседания по делу экс-игрока "Спартака".
Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил очередное ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые.
Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.
В конце июня Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок "Спартака" был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.