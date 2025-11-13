Семин заявил, что Миранчуку не стоит покидать MLS

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин заявил РИА Новости, что российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не стоит покидать клуб "Атланта Юнайтед", который выступает в североамериканской Главной лиге футбола (MLS), но необходимо повышать качество игры.