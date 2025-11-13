Семин заявил, что Миранчуку не стоит покидать MLS

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин заявил РИА Новости, что российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не стоит покидать клуб "Атланта Юнайтед", который выступает в североамериканской Главной лиге футбола (MLS), но необходимо повышать качество игры.
Миранчуку 30 лет, за "Атланту Юнайтед" хавбек выступает за с лета 2024 года, ранее он принадлежал итальянской "Аталанте". В 2013-2020 годах футболист играл за "Локомотив". В среду Миранчук в Санкт-Петербурге принял участие в товарищеском матче сборной России с командой Перу (1:1) и отдал голевую передачу.
"Одно дело выбирать, когда ты востребован в европейских клубах. А когда сложно сказать, востребован ты или нет, надо играть там, где ты играешь. И надо быть лучшим там, куда ты в данный момент пришел. Американская футбольная лига хорошая, ведь там играют многие звезды. И зачем Алексею ее менять, надо просто улучшить уровень своей игры", - сказал Семин, оценивая перспективы перехода Миранчука в какой-либо европейский клуб.
По итогам прошедшего розыгрыша регулярного чемпионата "Атланта" заняла предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
