Рейтинг@Mail.ru
Четыре передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:54 13.11.2025 (обновлено: 07:58 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/khokkey-2054658981.html
Четыре передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ
Четыре передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Четыре передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T07:54:00+03:00
2025-11-13T07:58:00+03:00
хоккей
спорт
джей ти миллер
алексис лафренье
уилл борген
нью-йорк рейнджерс
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977933316_0:164:1080:772_1920x0_80_0_0_7e377547da4b16aadd28fb33d3eb39fa.jpg
/20251111/panarin--2054108837.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977933316_0:76:1080:886_1920x0_80_0_0_2bdf84e22f511534b848b0f307f60d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джей ти миллер, алексис лафренье, уилл борген, нью-йорк рейнджерс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл), артемий панарин
Хоккей, Спорт, Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье, Уилл Борген, Нью-Йорк Рейнджерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Артемий Панарин
Четыре передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в матче НХЛ, Панарин отдал четыре передачи

© Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс"Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс"
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 7:3 (4:3, 1:0, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Уилл Кайлли (2-я и 58-я минуты), Джей Ти Миллер (4), Алексис Лафренье (8), Уилл Борген (17) и Винсент Трочек (39, 46). В составе проигравших шайбами отметились Скотт Сабурин (7), Земгус Гиргенсонс (14) и Джейк Гюнцель (18).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
3 : 7
Рейнджерс
06:04 • Скотт Сабурин
(Кёртис Дуглас, Джек Финли)
13:59 • Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурде, Оливер Бьеркстранд)
17:32 • Джейк Гентцель
(Янис Жером Мозер)
01:09 • Уилл Кюилл
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
03:31 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад)
07:08 • Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Карсон Суси)
16:20 • Уилл Борген
38:19 • Винсент Трочек
(Артемий Панарин, Владислав Гавриков)
45:03 • Винсент Трочек
(Урхо Вааканайнен, Артемий Панарин)
57:49 • Уилл Кюилл
(Адам Фокс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился четырьмя голевыми передачами и был признан второй звездой матча. С 16 очками (5 голов + 11 передач) россиянин возглавляет список бомбардиров клуба. Его партнер по команде защитник Владислав Гавриков также отдал результативный пас. Голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по воротам. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отыграл 40 минут и отразил 8 из 13 бросков.
"Рейнджерс" с 20 очками занимают четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Тампа" (18 очков) идет четвертой в Атлантическом дивизионе.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Приятно не слышать свист": Панарин о домашней победе "Рейнджерс"
11 ноября, 10:20
 
ХоккейСпортДжей Ти МиллерАлексис ЛафреньеУилл БоргенНью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)Артемий Панарин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала