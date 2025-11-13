Четыре передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 7:3 (4:3, 1:0, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Уилл Кайлли (2-я и 58-я минуты), Джей Ти Миллер (4), Алексис Лафренье (8), Уилл Борген (17) и Винсент Трочек (39, 46). В составе проигравших шайбами отметились Скотт Сабурин (7), Земгус Гиргенсонс (14) и Джейк Гюнцель (18).
13 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
06:04 • Скотт Сабурин
(Кёртис Дуглас, Джек Финли)
13:59 • Земгус Гиргенсонс
17:32 • Джейк Гентцель
01:09 • Уилл Кюилл
03:31 • Джей Ти Миллер
07:08 • Алексис Лафренье
16:20 • Уилл Борген
38:19 • Винсент Трочек
45:03 • Винсент Трочек
57:49 • Уилл Кюилл
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился четырьмя голевыми передачами и был признан второй звездой матча. С 16 очками (5 голов + 11 передач) россиянин возглавляет список бомбардиров клуба. Его партнер по команде защитник Владислав Гавриков также отдал результативный пас. Голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по воротам. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отыграл 40 минут и отразил 8 из 13 бросков.
"Рейнджерс" с 20 очками занимают четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Тампа" (18 очков) идет четвертой в Атлантическом дивизионе.