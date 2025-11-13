Рейтинг@Mail.ru
Карпин заявил, что разрешает футболистам пить пиво и водку
Футбол
 
19:46 13.11.2025 (обновлено: 19:54 13.11.2025)
Карпин заявил, что разрешает футболистам пить пиво и водку
Главный тренер сборной России по футболу и московского "Динамо" Валерий Карпин заявил, что разрешает игрокам пить алкогольные напитки в умеренном количестве.
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу и московского "Динамо" Валерий Карпин заявил, что разрешает игрокам пить алкогольные напитки в умеренном количестве.
"Давайте так: пиво - окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку - это не окей. Или водка в большом количестве - тоже не окей. Рюмка водки - окей. Бокал вина - окей, а пять бутылок - не окей. Везде нужно знать меру", - цитирует Карпина Sport24.
В среду в Санкт-Петербурге сборная России сыграла вничью с командой Перу в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Карпина не проигрывает на протяжении 23 матчей, последний раз сборная России потерпела поражение в ноябре 2021 года, уступив в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1).
Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Чили.
