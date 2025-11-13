Карпин заявил, что разрешает футболистам пить пиво и водку

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу и московского "Динамо" Валерий Карпин заявил, что разрешает игрокам пить алкогольные напитки в умеренном количестве.

"Давайте так: пиво - окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку - это не окей. Или водка в большом количестве - тоже не окей. Рюмка водки - окей. Бокал вина - окей, а пять бутылок - не окей. Везде нужно знать меру", - цитирует Карпина Sport24.

В среду в Санкт-Петербурге сборная России сыграла вничью с командой Перу в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Карпина не проигрывает на протяжении 23 матчей, последний раз сборная России потерпела поражение в ноябре 2021 года, уступив в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1).