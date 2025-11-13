Тренер "Сибири" извинился за игру команды

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный тренер новосибирской "Сибири" Вячеслав Буцаев принес извинения болельщикам за игру команды после разгромного поражения от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Сибирь" на выезде уступила минскому "Динамо" со счетом 0:7. Команда Буцаева проиграла 11-й матч подряд в КХЛ при разнице шайб 19:49 и располагается на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.
"Сегодня настал тот день, когда я действительно хочу извиниться за игру нашей команды. У нас сейчас в раздевалке состоялся честный и мужской разговор. По игре – все одно и то же. Мы понимаем, что функциональное состояние команды ни в какие ворота не лезет. Отсюда и все ключевые моменты, которые мы проигрываем в той или иной степени – в скорости, мышлении, борьбе. Мы тоже очень недовольны результатами, я уже в раздевалке спросил, не хочет ли кто-то пойти со мной на пресс-конференцию и ответить на этот вопрос. Желающих не оказалось. Выход из этого – каждый должен начать работать, а не искать оправдания", - приводит слова Буцаева с пресс-конференции официальный сайт КХЛ.
