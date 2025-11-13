Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Сибири" извинился за игру команды - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Хоккей
 
01:49 13.11.2025
Тренер "Сибири" извинился за игру команды
Тренер "Сибири" извинился за игру команды
Тренер "Сибири" извинился за игру команды

Тренер "Сибири" Буцаев извинился за разгромное поражение в матче КХЛ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный тренер новосибирской "Сибири" Вячеслав Буцаев принес извинения болельщикам за игру команды после разгромного поражения от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Сибирь" на выезде уступила минскому "Динамо" со счетом 0:7. Команда Буцаева проиграла 11-й матч подряд в КХЛ при разнице шайб 19:49 и располагается на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.
"Сегодня настал тот день, когда я действительно хочу извиниться за игру нашей команды. У нас сейчас в раздевалке состоялся честный и мужской разговор. По игре – все одно и то же. Мы понимаем, что функциональное состояние команды ни в какие ворота не лезет. Отсюда и все ключевые моменты, которые мы проигрываем в той или иной степени – в скорости, мышлении, борьбе. Мы тоже очень недовольны результатами, я уже в раздевалке спросил, не хочет ли кто-то пойти со мной на пресс-конференцию и ответить на этот вопрос. Желающих не оказалось. Выход из этого – каждый должен начать работать, а не искать оправдания", - приводит слова Буцаева с пресс-конференции официальный сайт КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Минск
7 : 0
Сибирь
02:57 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
18:52 • Илья Усов
(Станислав Галиев, Николас Мелоче)
23:50 • Yegor Borikov
(Никита Пышкайло)
24:39 • Илья Усов
(Вадим Мороз)
37:04 • Вадим Мороз
(Станислав Галиев, Джош Брук)
51:26 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Роберт Хэмилтон)
52:48 • Yegor Borikov
(Daniil Lipsky, Брэйд Лайл)
