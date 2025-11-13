https://ria.ru/20251113/avangard-traktor-smotret-onlayn-2054777942.html
"Авангард" — "Трактор": смотреть онлайн матч КХЛ 13 ноября
"Авангард" — "Трактор": смотреть онлайн матч КХЛ 13 ноября
"Авангард" и "Трактор" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
