Алеррандро номинировали на премию Пушкаша
Футбол
 
20:28 13.11.2025 (обновлено: 20:48 13.11.2025)
Алеррандро номинировали на премию Пушкаша
Алеррандро номинировали на премию Пушкаша
Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро вошел в число претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол сезона, сообщается РИА Новости Спорт, 13.11.2025
футбол
спорт
алеррандро
деклан райс
ламин ямаль
пфк цска
витория (гимарайнш)
крузейро
спорт, алеррандро, деклан райс, ламин ямаль, пфк цска, витория (гимарайнш), крузейро, лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Алеррандро, Деклан Райс, Ламин Ямаль, ПФК ЦСКА, Витория (Гимарайнш), Крузейро, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
Алеррандро номинировали на премию Пушкаша

Футболист ЦСКА Алеррандро номинирован на премию Пушкаша за самый красивый гол

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро вошел в число претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол сезона, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Алеррандро, выступая в составе бразильского клуба "Витория", 19 августа 2024 года в матче против "Крузейро" в чемпионате Бразилии забил ударом в падении через себя после рикошета от защитника соперников. В феврале 2025 года бразилец стал футболистом ЦСКА и с тех пор забил два гола в 25 матчах за московский клуб.
Всего номинированы 11 футболистов, в число которых вошел английский полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, забивший мадридскому "Реалу" со штрафного в матче Лиги чемпионов в апреле, и испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который отличился в матче чемпионата Испании против "Эспаньола" в мае 2025 года, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной площади в дальний угол.
Лучший гол определят совместно жюри из "легенд ФИФА" и болельщики путем голосования на сайте ФИФА, которое завершится 3 декабря.
ФутболСпортАлеррандроДеклан РайсЛамин ЯмальПФК ЦСКАВитория (Гимарайнш)КрузейроЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Испании по футболу
 
