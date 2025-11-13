Алеррандро номинировали на премию Пушкаша

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро вошел в число претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол сезона, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Алеррандро, выступая в составе бразильского клуба "Витория", 19 августа 2024 года в матче против "Крузейро" в чемпионате Бразилии забил ударом в падении через себя после рикошета от защитника соперников. В феврале 2025 года бразилец стал футболистом ЦСКА и с тех пор забил два гола в 25 матчах за московский клуб.
Всего номинированы 11 футболистов, в число которых вошел английский полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, забивший мадридскому "Реалу" со штрафного в матче Лиги чемпионов в апреле, и испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который отличился в матче чемпионата Испании против "Эспаньола" в мае 2025 года, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной площади в дальний угол.
Лучший гол определят совместно жюри из "легенд ФИФА" и болельщики путем голосования на сайте ФИФА, которое завершится 3 декабря.