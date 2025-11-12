Рейтинг@Mail.ru
Соболев сообщил о рождении второго сына
Футбол
 
12:56 12.11.2025
Соболев сообщил о рождении второго сына
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев сообщил о рождении второго сына
/20251112/rfs-2054423050.html
спорт, зенит, александр соболев
Футбол, Спорт, Зенит, Александр Соболев, Вокруг спорта
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев сообщил о рождении второго сына, опубликовав фотографию ребенка в своем Telegram-канале.
В феврале 2017 года у Соболева и его супруги Елены родился сын Сергей.
«
"Отец двоих сыновей. 09.11.2025", - подписал фотографию Соболев.
Соболеву 28 лет. Он перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в августе 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в различных турнирах, в которых забил пять мячей.
