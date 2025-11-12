https://ria.ru/20251112/sobolev--2054452549.html
Соболев сообщил о рождении второго сына
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев сообщил о рождении второго сына, опубликовав фотографию ребенка в своем Telegram-канале. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
футбол
спорт
зенит
александр соболев
вокруг спорта
спорт, зенит, александр соболев, вокруг спорта
