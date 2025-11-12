В РФС рассмотрят два спорных судейских решения по итогам 15-го тура РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит два спорных момента по итогам 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в службе коммуникаций организации.
"Махачкалинское "Динамо" обратилось в ЭСК РФС по неназначению пенальти на 37-й минуте матча против ЦСКА", - сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее РИА Новости стало известно, что ЦСКА принял решение обратиться в ЭСК РФС из-за эпизода с назначением пенальти в матче Кубка России против все того же махачкалинского "Динамо" (0:1). Единственный гол в той встрече москвичи пропустили с пенальти, который был назначен в компенсированное к первому тайму время после вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR).
Кроме того, ЭСК РФС по инициативе контрольно-дисциплинарного комитета организации рассмотрит эпизод с удалением главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова в компенсированное ко второму тайму время матча против "Локомотива".
