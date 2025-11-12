Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" без Радулова обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Хоккей
 
22:08 12.11.2025
"Локомотив" без Радулова обыграл "Спартак" в матче КХЛ
"Локомотив" без Радулова обыграл "Спартак" в матче КХЛ
"Локомотив" без Радулова обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" на выезде обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
хоккей
спорт
лукас локхарт
павел красковский
максим шалунов
спартак (москва)
локомотив (ярославль)
северсталь
"Локомотив" без Радулова обыграл "Спартак" в матче КХЛ

"Локомотив" второй раз по ходу сезона обыграл "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на выезде обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) в пользу гостей. В составе "красно-белых" отличились Лукас Локхарт (8-я минута), Данил Пивчулин (18) и Андрей Миронов (28). У победителей шайбы забросили Павел Красковский (11), Мартин Гернат (25, 57), Максим Шалунов (26), Никита Кирьянов (42) и Егор Сурин (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 6
Локомотив
07:53 • Лукас Локхарт
(Ivan Ryabov)
17:22 • Danil Pivchulin
(Никита Коростелев, Александр Беляев)
27:21 • Андрей Миронов
(Михаил Мальцев, Кристиан Ярош)
10:59 • Павел Красковский
(Денис Алексеев, Мартин Гернат)
24:15 • Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
25:43 • Максим Шалунов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
41:26 • Никита Кирьянов
(Степан Никулин, Байрон Фроуз)
56:52 • Мартин Гернат
(Павел Красковский)
59:31 • Yegor Surin
(Никита Кирьянов)
По окончании второго периода команды устроили потасовку, в результате которой подрались защитник ярославского клуба Александр Елесин и игрок обороны москвичей Кристиан Ярош. Оба хоккеиста по итогам инцидента были наказаны 5 штрафными минутами.
Ярославский клуб второй раз по ходу сезона обыграл "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ. Счет в личных противостояниях стал 2-0.
"Локомотив" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков за 26 матчей. "Спартак" располагается на шестой позиции с 29 баллами. В следующем туре "Спартак" 14 ноября примет череповецкую "Северсталь", "Локомотив" днем позднее примет астанинский "Барыс".
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Хоккеисты минского "Динамо" разгромили "Сибирь" в матче КХЛ
12 ноября, 21:57
 
ХоккейСпортЛукас ЛокхартПавел КрасковскийМаксим ШалуновХК Спартак (Москва)Локомотив (Ярославль)СеверстальКХЛ 2025-2026
 
