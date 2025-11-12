Передача Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). В составе "Блюз" отличились Дилан Холлоуэй (11-я минута), Мэттью Кессел (14) и Нэйтан Уокер (28), которому ассистировал российский форвард Алексей Торопченко. У проигравших с разницей в 25 секунд шайбы забросили Мэтт Коронато (35) и Расмус Андерссон (35).
12 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
10:59 • Дилан Холлоуэй
13:43 • Мэтью Кессель
27:20 • Натан Уокер
34:04 • Мэтт Коронато
34:29 • Расмус Андерссон
Торопченко отдал первую результативную передачу в сезоне. Теперь на счету 26-летнего россиянина в нынешнем чемпионате 2 очка (1+1).
"Сент-Луис", набрав 15 очков, занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона. "Калгари" с 10 баллами идет последним, восьмым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Сент-Луис" примет "Филадельфию Флайерз" в ночь на 15 ноября по московскому времени, "Калгари" за сутки до этого на своем льду сыграет с "Сан-Хосе Шаркс".
Результаты других матчей:
"Бостон Брюинз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 5:3 (3:1, 1:1, 1:1);
"Монреаль Канадиенс" - "Лос-Анджелес Кингз" - 1:5 (1:0, 0:3, 0:2);
"Оттава Сенаторз" - "Даллас Старз" - 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1);
"Миннесота Уайлд" - "Сан-Хосе Шаркс" - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).