МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости организаторы соревнований.
Бублик вошел в команду "Львов", капитаном которой является бывшая восьмая ракетка мира серб Янко Типсаревич. Вместе с уроженцем Гатчины за команду сыграют россиянки Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Еще один участник станет известен позднее.
Соперником "Львов" станет команда "Сфинксов" под руководством француза Мансура Бахрами. В нее на данный момент входят россияне Карен Хачанов и Вероника Кудерметова, а также Юлия Путинцева из Казахстана. Последний представитель команды также будет объявлен позднее.
Бублик располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), что является его лучшим результатом в карьере. На его счету восемь титулов, из которых четыре - в 2025 году. Казахстанец третий год подряд примет участие в турнире. Соревнования пройдут 29 и 30 ноября.