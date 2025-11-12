Рейтинг@Mail.ru
Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:04 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/bublik--2054413744.html
Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости организаторы... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T11:04:00+03:00
2025-11-12T11:04:00+03:00
теннис
мансур бахрами
казахстан
санкт-петербург
гатчина
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925357304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d19f61d239bfa607918eab684934770.jpg
/20251112/sobolenko--2054409098.html
казахстан
санкт-петербург
гатчина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925357304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e1aeca4ec14f66522942b605492843a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мансур бахрами, казахстан, санкт-петербург, гатчина, спорт
Теннис, Мансур Бахрами, Казахстан, Санкт-Петербург, Гатчина, Спорт
Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

Бублик примет участие в петербургском турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

© Пресс-служба ATPКазахстанский теннисист Александр Бублик
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Пресс-служба ATP
Казахстанский теннисист Александр Бублик. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик примет участие в теннисном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости организаторы соревнований.
Бублик вошел в команду "Львов", капитаном которой является бывшая восьмая ракетка мира серб Янко Типсаревич. Вместе с уроженцем Гатчины за команду сыграют россиянки Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Еще один участник станет известен позднее.
Соперником "Львов" станет команда "Сфинксов" под руководством француза Мансура Бахрами. В нее на данный момент входят россияне Карен Хачанов и Вероника Кудерметова, а также Юлия Путинцева из Казахстана. Последний представитель команды также будет объявлен позднее.
Бублик располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), что является его лучшим результатом в карьере. На его счету восемь титулов, из которых четыре - в 2025 году. Казахстанец третий год подряд примет участие в турнире. Соревнования пройдут 29 и 30 ноября.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Соболенко установила рекорд по сумме заработанных призовых за сезон
12 ноября, 10:48
 
ТеннисМансур БахрамиКазахстанСанкт-ПетербургГатчинаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала