Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным

«

"Мне это кажется не совсем нормальным. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Это процедуры, которые проводятся вне контроля сборной, поэтому нам остается только принять это. У нас нет никаких новостей, и мы не знаем никаких подробностей", - цитирует тренера Marca.