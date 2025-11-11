Рейтинг@Mail.ru
Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:42 11.11.2025 (обновлено: 16:56 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/yamal-2054253733.html
Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным
Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что не считает нормальным уведомление "Барселоны" о прохождении медицинской процедуры... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T16:42:00+03:00
2025-11-11T16:56:00+03:00
футбол
спорт
ламин ямаль
луис де ла фуэнте
барселона
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597471_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_aee6fe27185ffefe63af604253413155.jpg
/20251110/vratar-2054012272.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597471_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b56a53c0b3af026c1c96e205067cd7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ламин ямаль, луис де ла фуэнте, барселона, испания
Футбол, Спорт, Ламин Ямаль, Луис де ла Фуэнте, Барселона, Испания
Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным

Луис де ла Фуэнте назвал уведомление о медпроцедуре для Ямаля ненормальным

© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети футболиста
Ламин Ямаль. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что не считает нормальным уведомление "Барселоны" о прохождении медицинской процедуры нападающим Ламином Ямалем уже после ее окончания.
Гостевой матч испанцев против сборной Грузии и домашняя игра с турками состоятся 15 и 18 ноября соответственно. Обе встречи пройдут в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Изначально Ямаль был включен в заявку испанской команды, но во вторник его исключили из-за травмы паха и позднего уведомления клуба о проведенных медицинских процедурах. Согласно сообщению на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), "Барселона" уведомила сборную о проведенной инвазивной процедуре радиочастотной терапии в день начала сбора, 10 ноября.
«
"Мне это кажется не совсем нормальным. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Это процедуры, которые проводятся вне контроля сборной, поэтому нам остается только принять это. У нас нет никаких новостей, и мы не знаем никаких подробностей", - цитирует тренера Marca.
Ямалю 18 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах за "Барселону" в различных турнирах и забил шесть мячей. После четырех побед сборная Испании с 12 очками возглавляет квартет E.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу
10 ноября, 18:23
 
ФутболСпортЛамин ЯмальЛуис де ла ФуэнтеБарселонаИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала