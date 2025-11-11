Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что не считает нормальным уведомление "Барселоны" о прохождении медицинской процедуры нападающим Ламином Ямалем уже после ее окончания.
Гостевой матч испанцев против сборной Грузии и домашняя игра с турками состоятся 15 и 18 ноября соответственно. Обе встречи пройдут в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Изначально Ямаль был включен в заявку испанской команды, но во вторник его исключили из-за травмы паха и позднего уведомления клуба о проведенных медицинских процедурах. Согласно сообщению на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), "Барселона" уведомила сборную о проведенной инвазивной процедуре радиочастотной терапии в день начала сбора, 10 ноября.
«
"Мне это кажется не совсем нормальным. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Это процедуры, которые проводятся вне контроля сборной, поэтому нам остается только принять это. У нас нет никаких новостей, и мы не знаем никаких подробностей", - цитирует тренера Marca.
Ямалю 18 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах за "Барселону" в различных турнирах и забил шесть мячей. После четырех побед сборная Испании с 12 очками возглавляет квартет E.
